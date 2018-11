Il Real Madrid con Solari ha ritrovato i gol e soprattutto le vittorie. I ‘blancos’ adesso riguardano con grande fiducia al futuro. L’argentino è stato confermato fino al termine della stagione, il primato nel girone di Champions c’è, e il Barcellona è poco distante nella Liga. Ma Solari però non è felice completamente per via dei tanti infortuni dei suoi calciatori. Tra due settimane contro la Roma non ci saranno né Nacho né Casemiro, e a rischio c’è pure Marcelo.

Infortuni per Casemiro e Marcelo

I brasiliani del Real Madrid non stanno bene. Il centrocampista ha lasciato il campo per infortunio nel vittorioso match contro il Celta, a Vigo il Real si è imposto per 4 a 2. Casemiro ha riportato un infortunio alla caviglia sinistra e sarà costretto a fermarsi per almeno venti giorni. Mentre il terzino trentenne, che spesso è stato avvicinato alla Juventus, ha invece riportato un nuovo problema alla coscia, e questo problema lo sta attanagliando da tempo. Il centrocampista sicuramente all’Olimpico con la Roma non ci sarà, perché in Champions si giocherà il 27 novembre. Il difensore invece ha delle chance di ritornare, ma non ci sono certezze per il Real. Tite ha deciso di sostituirlo in nazionale con lo juventino Alex Sandro.

Il Real Madrid perde anche Nacho

Ma come spesso accade i guai non vengono mai da soli e nell’elenco degli indisponibili c’è anche Nacho. Il difensore si è infortunato, come Casemiro, nel match di campionato con il Celta. Il centrale, che per anni non ha subito mai un infortunio, ha subito una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro. Questa distorsione la terrà fuori per almeno un mese e mezzo. Ciò significa che il Real lo perderà per il match dell’Olimpico. Ma Nacho salterà sicuramente anche il Mondiale per Club, in programma a metà dicembre.