Il Real ha iniziato il 2019 con un punto in due partite, Solari è quinto in classifica, fuori di un punto dalla zona Champions e c’è chi lo ha già messo in discussione, alcuni bookmakers hanno anche già aperto scommesse sul suo esonero, ma non sarà così. L’argentino rimarrà in sella per tutta la stagione, poi andrà via. Per il futuro si parla moltissimo del grande ritorno di Mourinho, ma Florentino Perez vorrebbe Allegri.

No a Pochettino e Mou, il Real vuole Allegri

Dalla Spagna, precisamente ‘El Chiringuito Tv’, generalmente ben informato sulle vicende dei Campioni d’Europa, ha detto che il presidentissimo Florentino Perez avrebbe scelto Allegri, che già in passato era stato nei pensieri del numero uno dei blancos che adesso starebbe pensando a un nuovo assalto al tecnico livornese. L’indiscrezione è stata anche confermata da ‘Ok Diario’, il giornalista Eduardo Inda ha detto: “Allegri è l’allenatore che Perez vuole a Madrid la prossima estate, già la scorsa estate si sono sentiti e da quel momento Florentino non è riuscito a toglierselo dalla testa”.

Dalla Spagna dicono che la Juve prenderebbe Zidane

Allegri è il prescelto, non è detto che la trattativa si chiuda, ma sicuramente è uscito dal radar Pochettino che il Tottenham ha blindato e che se riuscisse a liberarsi dagli Spurs firmerebbe un lungo contratto con il Manchester United. Difficile ritorni Mourinho, che comunque resta a guardare e aspetta. In Spagna c’è chi sostiene che dovesse andare via Allegri, che vorrebbe chiudere con la Champions League, la Juventus punterebbe su Zinedine Zidane, che ha lasciato il Real Madrid in primavera dopo aver vinto la terza Champions e che in passato ha spesso dichiarato che un giorno vuole sedersi sulla panchina dei bianconeri, con cui ha giocato cinque stagioni, dal 1996 al 2001.