Se ci sono stati dei fischi, dopo la fine del "Clasico" con il Barcellona, lui non li ha sentiti. Nel giorno dopo la clamorosa sconfitta interna contro Messi e compagni, che ha allargato la distanza tra il Real Madrid e i blaugrana, il presidente Florentino Perez ha preso la parola nel consueto messaggio di Natale rivolto ai tifosi. Nonostante la sconfitta, il patron ha usato toni concilianti ed elogiato il 2017 della sua squadra.

"E' stato un anno che i madridisti non dimenticheranno mai – ha esordito il numero uno dei "Blancos" – Nel calcio, è stato l'anno della dodicesima e quello dei 5 titoli. La Champions League, la 33a Liga, la Supercoppa europea, la Supercoppa spagnola e pochi giorni fa la sesta Coppa del Mondo per club che abbiamo conquistato ad Abu Dhabi. Per i titoli, senza dubbio questo è stato il migliore dei 115 anni della nostra storia".

Il sogno Neymar.

Preso a pallonate da Suarez e Messi, e contestato dal pubblico del "Santiago Bernabeu" durante il cambio Benzema-Nacho, Zinedine Zidane chiude il suo 2017 con un trofeo importante ma anche con una sconfitta pesante e alcune critiche particolarmente cattive. A scendere in campo per difendere il tecnico, ci ha pensato lo stesso Florentino Perez: "Noi al Real Madrid siamo orgogliosi della nostra squadra e del nostro allenatore, Zinedine Zidane. Fanno parte di questa leggenda e di questo mito che è il Real Madrid".

Archiviato il discorso natalizio, per Florentino Perez è in arrivo un momento importante: quello del mercato invernale. Il presidente è infatti intenzionato a spendere altri soldi per rinforzare la squadra. I nomi sono quelli che circolano già da diversi giorni, anche se nelle ultime ore è comparso nuovamente anche quello di Neymar: ex simbolo di quel Barcellona che, nonostante la sua partenza, sta continuando a vincere in Spagna.