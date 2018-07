Il Real Madrid è alla ricerca di un portiere e l'obiettivo più caldo in questo momento è Thibaut Courtois del Chelsea. Il numero uno belga sarebbe sempre più vicino ai Blancos che devono trovare un estremo difensore affidabile anche per i prossimi anni. Il classe ’92 è il profilo ideale e, secondo quanto riportato da Marca, la società del presidente Florentino Perez avrebbe ormai deciso di puntare su Courtois scartando gli altri profili.

Contratto con il Chelsea in scadenza nel 2019

La trattativa è decollata nelle ultime settimane perché il prezzo del giocatore è compatibile con il rendimento garantito dal calciatore nelle ultime stagioni prima all’Atletico Madrid e poi al Chelsea e l'offensiva potrebbe arrivare per una cifra di circa 35 milioni di euro. Courtois è in scadenza di contratto con i Blues nel giugno 2019 e potrebbe non avere intenzione di rinnovare e il Chelsea, consapevole del rischio di perdere il giocatore a parametro zero, potrebbe anche decidere di lasciarlo partire. Il portiere belga non avrebbe alcun problema a vestire la maglia dei Blancos nonostante in passato ha difeso i pali dei rivali dell’Atletico Madrid e proprio i Colchoneros potrebbero pensare allo stesso Courtois qualora non dovessero trovare l’accordo per il rinnovo del contratto di Oblak, dando vita così ad un possibile derby di mercato.

La Roma chiede troppo per Alisson

In cima alla lista del Real Madrid fino a qualche giorno fa c'era Alisson della Roma ma il club campione d'Europa non ha nessuna intenzione di spendere 70 milioni di euro per un portiere e così la richiesta dei giallorossi è stata rispedita al mittente. Anche questa decisione di lasciare perder il portiere brasiliano, oggetto del desiderio del Real da settimane, avvalora l’operazione che porterebbe a Courtois al Santiago Bernabeu.