In Spagna e in Francia, soprattutto a Madrid e Parigi, si parla solo del possibile scambio di maglia tra Cristiano Ronaldo e Neymar. Il calciomercato è dunque già iniziato per il Real e il Psg: società che vorrebbero rifarsi il look con le imminenti trattative estive. Alle parole di CR7 rilasciate dopo la finale di Kiev, sono infatti seguite le prime indiscrezioni relative al fenomeno di Madeira e al brasiliano ex Barcellona.

In una lunga intervista rilasciata a "Mundo Deportivo", Iker Casillas si è però detto contrario all'eventuale cessione del Pallone d'Oro in carica: "Non cambierei Cristiano Ronaldo con Neymar. Io Cristiano non lo cambierei con nessuno – ha spiegato l'ex portiere dei "Blancos" – Capisco che il calcio di evolve, ma lui è il Real Madrid, è come Di Stefano. Cristiano Ronaldo è il miglior compagno di squadra che io abbia mai avuto, è incredibile quello che sta facendo. Continua a migliorarsi ogni giorno, è pazzesco. Io sono convinto che lui sia felice a Madrid e che non se ne andrà".

L'incontro con Lopetegui

L'attuale numero uno del Porto, che nelle ultime ore è stato accostato anche alla Lazio, ha poi parlato dell'attuale situazione di Neymar: "Lui ha deciso di andare via da un grande club come il Barcellona per raccogliere una nuova sfida al PSG – ha continuato Casillas – Non capisco perchè dovrebbe trasferirsi di nuovo in questo momento, anche se so che tutti i giocatori ambiscono ad andare al Real Madrid".

A pochi giorni dal fischio d'inizio di Russia 2018, il 37enne nato e cresciuto vicino a Madrid ha poi parlato del suo rapporto con il commissario tecnico Julen Lopetegui: "L'ho incontrato a Oporto e mi ha spiegato che voleva cambiare la squadra – ha rivelato Casillas – David de Gea è il suo portiere e io gli ho detto che è fantastico. Mi sono offerto per dargli una mano. Andare in Russia per la Coppa del Mondo è fantastico. Ho giocato quattro mondiali ed è un'esperienza unica".