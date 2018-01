Il 2018 del Real Madrid non inizia nel migliore dei modi. Dopo il pesante tonfo interno contro il Barça nell'ultima gara del 2017, le merengues sono state bloccate dal pareggio in casa del Celta. Non è bastata alla squadra di Zidane la doppietta di Gareth Bale per conquistare la prima vittoria del nuovo anno. Sono addirittura 16 (anche se i blancos devono recuperare una partita) i punti di distacco dalla vetta occupata dal Barcellona per un Real che perde terreno anche dalla terza Valencia e dalla seconda Atletico rispettivamente con 5 e 7 lunghezze di vantaggio.

Doppietta di Bale, ma il Real non vince a Vigo.

La squadra di Zidane si è ritrovata sotto in virtù della rete di Wass ma è riuscita comunque a trovare la forza di ribaltare il risultato prima della fine del primo tempo. Protagonista assoluto Gareth Bale che, con una doppietta da bomber di razza tra 36′ e 38‘, ha portato avanti i campioni d'Europa. Nella ripresa però la doccia fredda: dopo lo scampato pericolo per il rigore fallito da Aspas, a 8' dalla fine ci ha pensato Gomez a pareggiare i conti, regalando una doccia fredda agli ospiti. Serata no per Cristiano Ronaldo che non è riuscito a trovare la via della rete.

Risultati 18a giornata della Liga.

Atletico Madrid-Getafe 2-0, Valencia-Girona 2-1, Las Palmas-Eibar 1-2, Siviglia-Real Betis 3-5 (giocate sabato), Leganes-Real Sociedad 1-0, Barcellona-Levante 3-0, Athletic Bilbao-Alaves 2-0, Villarreal-Dep.La Coruna 1-1, Celta Vigo-Real Madrid 2-2, Malaga-Espanyol lunedì ore 21 .

La classifica.

Barcellona 48 punti; Atletico Madrid 39; Valencia 37; Real Madrid 32; Siviglia 29; Villarreal 28; Eibar 27; Leganes, Betis, Athletic Bilbao 24; Real Sociedad, Getafe, Girona 23; Celta Vigo 22; Espanyol 20; Levante 18; Deportivo La Coruna 16; Alaves 15; Malaga, Las Palmas 11. (Leganes e Real Madrid una gara in meno).