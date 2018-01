Il colpaccio di mercato da 160 milioni Coutinho non ha distratto il Barcellona. Tutto facile per i catalani nella prima uscita nella Liga del 2018. Dopo il successo nel Clasico nell'ultima del 2017, i blaugrana hanno archiviato con lo stesso risultato la pratica Levante. A segno i soliti noti, ovvero Messi (alla 400a presenza in Liga), Suarez e il brasiliano Paulinho con le buone notizie che sono arrivate anche dal ritorno da titolare di Dembélé dopo il lungo infortunio.

Messi, 365 gol in 400 partite di Liga.

A conquistare la scena al Camp Nou nella prima del 2018 non poteva che essere Leo Messi. Dopo 12′ la Pulce ha firmato con un sinistro sporco al volo la rete dell'1-0 che ha impreziosito il suo eccezionale score. Rete numero 365 alla 400a presenza nel campionato spagnolo per l'argentino che ha raggiunto quota numero 16 in campionato, confermandosi in un momento eccezionale.

Suarez e Paulinho completano l'opera: Barça-Levante 3-0.

A mettere il match ulteriormente in discesa ci ha pensato poi nel finale della prima frazione, il gemello di Messi Suarez. Bellissima azione con Iniesta e Sergi Roberto e 11° sigillo in campionato, per il secondo posto nella classifica marcatori proprio alle spalle del suo compagno di reparto. Nella ripresa gloria anche per Paulinho confermatosi ancora una volta un acquisto azzeccato, per il definitivo 3-0.

I catalani a più 17 sul Real Madrid.

3 punti dunque pesanti per un Barcellona che risponde alle vittorie di Atletico Madrid e Valencia, allungando così nuovamente a più 9 e più 11 sulle inseguitrici. 17 al momento invece le lunghezze di distacco sul Real Madrid impegnato in serata in casa del Celta.