Il Real Madrid è sbarcato a Torino, dove martedì sera affronterà la Juventus nella gara d’andata dei quarti di Champions League. Complice anche il giorno festivo la squadra campione d’Europa è stata accolta da tantissimi tifosi che volevano probabilmente farsi un selfie o quanto meno vedere dal vivo Cristiano Ronaldo, lo spauracchio dei bianconeri. Ma il portoghese non si è presentato e ha un po’ deluso quelli che lo attendevano.

Zidane e Ronaldo non si presentano, Perez presidente da selfie

Juventus-Real Madrid è stata la finale della scorsa Champions League. Allegri e Zidane questa volta si sfideranno nei quarti di finale. I bianconeri vogliono prendersi la rivincita mentre i madrileni vanno a caccia di uno storico tris. Nonostante la rivalità tanti tifosi si sono presentati al Golden Palace Hotel, dove alloggia la squadra spagnola. La stragrande maggioranza dei tifosi desiderava farsi un selfie con CR7, la grande stella del calcio mondiale con Messi, o forse con Zidane, vecchio idolo della tifoseria bianconera, ma nessuno dei due si è presentato; e chi era lì ha dovuto accontentarsi del presidente Florentino Perez, che invece si è concesso alla folla.

Sfida tra bomber

Il 3 giugno 2017 la Juventus a Cardiff disputò un grande primo tempo con il Real Madrid, ma non bastò. Perché nella ripresa i madrileni cambiarono passo e vinsero addirittura 4-1, un passivo pesante che non spostò il giudizio sulla grande annata della Juventus che quest’anno vuole vincere il duello con Ronaldo e compagni, che dopo essere usciti in Coppa del Re e dopo aver rapidamente abdicato nella Liga puntano tutto sulla Champions. Allegri e Zidane si conoscono bene e immaginano anche le possibili variabili l’uno dell’altro, la differenza potrebbero farla gli attaccanti. Dybala già decisivo lo scorso anno contro il Barcellona mette nel mirino anche il Real Madrid, Higuain cerca il gol dell’ex. Il Real naturalmente punta su Cristiano Ronaldo, che ha segnato in tutte le otto partite giocate in Champions quest’anno.