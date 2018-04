La Juventus ormai è un ricordo per il Real Madrid. Archiviata la rocambolesca partita con i bianconeri e la qualificazione alla semifinale di Champions dove affronteranno il Bayern, gli uomini di Zidane sono scesi in campo a Malaga. In casa dell'ultima della classe senza Ronaldo, lasciato a riposo dopo le fatiche europee, ci ha pensato il grande ex Isco a prendere per mano le merengues trascinate alla vittoria per 2-0

Senza Ronaldo, ci pensa Isco a far vincere il Real Madrid

Senza CR7 dunque, nemmeno convocato, Zidane si è affidato al trio Vazquez, Benzema e Asensio con Isco a supporto. Il Real sul campo del fanalino di coda ha subito imposto il proprio gioco collezionando diverse palle gol. Alla mezz'ora però è arrivata la rete di Isco a sbloccare il risultato: il centrocampista offensivo, che si è affermato nella Liga proprio a Malaga ha spedito in rete in maniera magistrale un calcio di punizione. Dopo il gol nessuna esultanza e gesto di scuse nei confronti dei suoi ex tifosi.

Isco inventa, Casemiro chiude i conti. Il Real continua a seguire l'Atletico

Nella ripresa i padroni di casa hanno iniziato a spingere con continuità non riuscendo però a trovare il pareggio. Al contrario gli ospiti sono riusciti a trovare il gol della sicurezza con Casemiro. Il brasiliano ha finalizzato una splendida azione dei campioni d'Europa sfruttando con un tocco semplice di Isco dalla sinistra. Nel finale è arrivata la rete inutile di Ronal che non ha cambiato il copione della gara. Grazie a questa vittoria il Real Madrid si è portato al terzo posto a quota 67, scavalcando nuovamente il Valencia a 65. Restano 4 i punti di distacco dalla seconda della classe Atletico Madrid. Condannato il Malaga, ultimo della classe 17 punti.