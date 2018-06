Da 1 miliardo di euro a 120 milioni, passando attraverso uno step intermedio di 400 milioni. Il valore della clausola rescissoria di Cristiano Ronaldo è calato vertiginosamente, come rilanciato dai media spagnoli che hanno ripreso la notizia pubblicata da ‘Ok Diario'. Il motivo? Molto semplice e in linea con accordi che risalgono a gennaio scorso: favorire un'eventuale cessione del cinque volte Pallone d'Oro nel corso della prossima sessione estiva di calciomercato. Una delle più calde degli ultimi anni, se è vero che dopo il Mondiale calciatori come Neymar (oltre al portoghese) potrebbe accendere ancora una volta le trattative.

Il retroscena anticipa, di fatto, la possibilità che la stella lusitana lasci i blancos? Non è detto ma se tutto prosegue nel solco di quanto accaduto subito dopo la vittoria della Champions League (CR7 quasi sembrò congedarsi dall'ambiente madrileno) immaginare una strategia d'uscita per il campione non è fantasia. E dove andrà? A giudicare dai veti, in Europa può tornare solo al suo ‘vecchio amore', la Premier e nella fattispecie il Manchester United dove tutto è cominciato con Alex Ferguson, mentre le strade che portano ad altre società spagnole oppure al Paris Saint-Germain sono precluse.

Nessun veto, invece, per quanto riguarda un viaggio dall'altra parte del mondo: la Major League Soccer – la stessa che ha celebrato David Beckham – sarebbe pronta ad accogliere a braccia aperte la stella portoghese. Anzi, fu proprio l'ex campione inglese a chiedere a CR7 di fare un pensierino al trasferimento a Miami, nella 25sima franchigia della lega americana.

Nella fonte dell'articolo che trova ampio spazio sui media iberici viene citato anche un altro dettaglio del retroscena: prima della finale di Champions giocata e vinta a Kiev ben tre squadre della Premier League (Manchester City, Arsenal e Chelsea) e il Milan (e questa forse è un'esagerazione alla luce dello stato di salute del club) avrebbero informato l'agente Jorge Mendes di essere pronte all'investimento da 120 milioni di euro (l'importo della clausola) oltre ad assicurare a Ronaldo uno stipendio di 40 milioni di euro netti a stagione.