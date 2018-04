Del rigore assegnato dall’arbitro Michael Oliver nell’ultimo minuto di recupero del match di Champions League tra Real Madrid e Juventus ne hanno parlato tutti, pare che anche nel corso delle consultazioni per il nuovo Governo al Quirinale, nei giorni scorsi, si sia parlato della beffa subita dai bianconeri. L’unico che nei giorni seguenti non aveva fiatato era stato Lucas Vazquez, il calciatore steso da Benatia nell’area del Bernabeu. Dopo il match con il Malaga l’esterno offensivo ha voluto dire la sua e si è tolto parecchi sassolini dalla scarpa, ed ha attaccato i media spagnoli che non amano il Real.

Lucas Vazquez e il fallo di Benatia

Per Lucas Vazquez non ci sono dubbi, il fallo che ha subito da parte di Benatia era un fallo da rigore. La decisione di Oliver è stata corretta. Le discussioni che ne sono state seguite sono figlie principalmente dell’invidia, che in Spagna è tanta nei confronti del Real Madrid, che si sente accerchiato:

Non c’è molto da discutere, era calcio di rigore e basta. Non ci sono dubbi, era rigore. Se ne sta discutendo più in Spagna che in Italia di questo. La verità è che molti ci invidiano per i nostri traguardi, per essere arrivati per l’ottava in semifinale. Ma dobbiamo imparare a convincere con questo sentimento, sappiamo che molti gioiscono per le nostre sfortune.

Che semifinale tra Bayern Monaco e Real Madrid

Il centrocampista offensivo, schierato da Zidane nel secondo tempo di Real-Juve, che in queste ultime settimane di stagione cercherà di conquistare un posto per i Mondiali di Russia, a Marca, ha parlato anche delle semifinali in cui il Real sfiderà, per l’ennesima volta, il Bayern Monaco, avversario di mille battaglie, l’ultima nei quarti dello scorso anno: “La semifinale con il Bayern? Affronteremo una delle grandi squadre d’Europa, sarà una grande partita”.