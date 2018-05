La Uefa dopo aver aperto un fascicolo sul presidente della Roma James Pallotta mette nel suo mirino un’altra squadra di Serie A: la Juventus. Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’ a Nyon pare vogliano indagare sulle dichiarazioni polemiche dei tesserati bianconeri nel dopo partita del quarto di ritorno con il Real Madrid.

Dunque già la settimana prossima potrebbe essere aperto un fascicolo e verranno valutate le parole taglienti dette al termine di un match incredibile, con la Juve che dopo aver perso in casa per 3-0 segna tre gol al Bernabeu, culla i supplementari, ma viene beffata al 97’ da un rigore di Cristiano Ronaldo. Dopo la partita si presentano ai microfoni il presidente Andrea Agnelli, che criticò il capo degli arbitri Collina e chiese ufficialmente il Var, capitan Buffon, che non usò troppi giri di parole nei confronti dell’arbitro Michael Oliver, e i centrali Chiellini e Benatia, che utilizzarono espressioni forti verso il direttore di gara inglese.

La Juventus probabilmente non teme troppo questa indagine. Perché come nel caso del presidente James Pallotta anche il caso relativo alla posizione della Juventus sarà giudicato solamente alla fine dell’estate. Il Consiglio della Uefa si riunirà a Nyon il 31 agosto, quando saranno stati già effettuati anche i sorteggi per i gironi della prossima Champions League.

Dopo la riunione del consiglio Uefa verranno ufficializzate le decisioni su queste due indagini, che potrebbero costare carissimo, perché sia Pallotta che i tesserati della Juventus rischiano delle multe molto salate. Vedremo se la Juventus emetterà un comunicato e risponderà alla Uefa come ha fatto venerdì scorso il presidente giallorosso Pallotta, che è stato furente: