Zinedine Zidane ha vinto otto trofei in un anno e mezzo, ben cinque nel 2017. Ma al Real Madrid bisogna sempre vincere e non si può vivere di ricordi, seppur freschissimi. Il secondo posto ottenuto nel girone di Champions, con ottavo di finale contro il PSG, e i 16 punti di ritardo (con una partita da recuperare) dal Barcellona, che al Bernabeu ha vinto 3 a 0, non danno serenità a un ambiente che sembra sempre pronto a esplodere.

Zizou in un’accesa conferenza stampa ha mostrato anche esternamente tutto il suo carattere, ha protetto la squadra e ha attaccato tutti quelli che criticano il Real.

Non è tutto una me….

Zidane rivendica i successi e pretende che nessuno li dimentichi, anche se in campionato i risultati sono tutt’altro che positivi, il pari con il Celta di domenica scorsa ha allontanato i ‘blancos’ anche dall’Atletico Madrid e dal Valencia

C’è gente che pensa che sia tutto una merda, e non è così. C’è gente che pensa che il passato vada dimenticato, che bisogna pensare sempre al domani, ma io non sono d’accordo e non ragiono così. Non dimentico ciò che abbiamo fatto due settimane o tre mesi fa. Non butto via tutto per un paio di partite giocate male. Grazie per avermi ricordato ciò che abbiamo conseguito in questi due anni, va ricordato anche alla gente.

Zidane difende la squadra.

L’allenatore ha difeso a spada tratta tutti i suoi giocatori, soprattutto quelli che non stanno rendendo come dovrebbero. Tutta la squadra, con l’allenatore e lo staff tecnico si trovano nella stessa barca e nessuno scenderà dalla barca del Real Madrid

Qui c’è gente che vorrebbe che scaricassi quei giocatori che secondo loro che non stanno rendendo al loro livello. Farò il contrario, non sono qui per tirar merda su chi sta male. Sono qui per aiutare chi è in difficoltà, per fargli superare le difficoltà perché ho bisogno di lui. Siamo tutti sulla stessa barca, e non faccio scendere nessuno. La colpa è di tutto, per primo sbaglio io.

Non ho sfidato Perez.

Rispondendo a una domanda sul probabile acquisto del portiere dell’Athletic Bilbao Kepa, Zidane ha detto che non ha bisogno di un nuovo portiere, qualcuno ha interpreto quella frase con un attacco diretto a Florentino Perez. A Zidane non sono piaciute quelle insinuazioni e in conferenza stampa ha detto che lui non ha mai sfidato il presidente, non si sognerebbe mai di farlo, e ha ribadito la totale fiducia nella sua rosa