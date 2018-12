Non poteva mancare l'eco fino Oltremanica dove da inizio stagione allena un Napoletano DOC. Non per origini ma per meriti. Si tratta di Maurizio Sarri che dei partenopei è stato allenatore apprezzatissimo e amato dai tifosi, in grado di aver posto le basi di un progetto che oggi sta proseguendo nelle sapienti mani di Carlo Ancelotti. Proprio l'ex tecnico ha preso spunto dagli ultimi fatti relativi alla partita di Milano tra Inter e Napoli per dire la sua sul tema caldo del momento; il razzismo.

Durante la presentazione del prossimo match del Chelsea contro il Crystal Palace, Maurizio Sarri non ha voluto restare in silenzio su quanto sta accadendo in Italia. Dopotutto gli anni di Napoli hanno lasciato il segno per lo più positivo, ma hanno anche svelato al tecnico il lato oscuro di essere a capo del gruppo partenopeo, accusando un "problema" generale negli stadi italiani nei confronti del club campano.

Io sono davvero molto dispiaciuto per Kalidou perché è un uomo meraviglioso. Mi spiace tanto per quello che gli è successo e penso che in Italia si possa fare di più per questo tipo di problema”.

Solidarietà a Koulibaly

Un pensiero che è supportato dai dati e dai fatti. Quando si parla di razzismo nel calcio spesso e volentieri si ritrova di mezzo, suo malgrado il club partenopeo. Sia per gli insulti sul Vesuvio, sia per giocatori di colore che vestono la maglia azzurra, come Koulibaly il centrale senegalese ritornato al centro della questione. E che Sarri conosce molto bene per averlo allenato e cresciuto.

Quando Sarri fermò la partita

Anche sul tema di "fermiamo le partite" lanciato da Carlo Ancelotti (non a caso successore di Sarri proprio a Napoli), l'attuale manager dei Blues è stato in un certo senso un precursore: "Noi ci siamo fermati in occasione di due partite, una volta contro la Lazio a Roma ed un’altra contro la Sampdoria a Genova. E' evidente che vi sia un problema e la maggior parte delle volte verso il Napoli e Napoli".