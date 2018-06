Andrea Ranocchia è diventato padre. All'ospedale di Perugia sua moglie Giulia ha dato alla luce Lorenzo, il primogenito della coppia. Una gioia immensa per il calciatore dell'Inter che ha pubblicato su Instagram una foto tanto tenera quanto bella: la manina del piccolo che stringe le dita della mamma e del papà, in calce il messaggio ‘Ciao, io sono Lorenzo'. Un modo per condividere la felicità della paternità, manifestando tutta la propria contentezza ai followers, non solo tifosi nerazzurri. Lo stesso calciatore ha voluto esprimere – attraverso un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’Azienda ospedaliera di Perugia – il suo ringraziamento a tutto il personale della struttura del Santa Maria della Misericordia per l'accoglienza e l'assistenza ricevuti in un momento così particolare della propria vita.

Mia moglie e io abbiamo sempre creduto nella efficienza della sanità pubblica ed in modo particolare in quella della nostra città. Abbiamo toccato con mano la professionalità e l’attenzione che sono stata riservate a noi e agli altri genitori. Lo sport – ha aggiunto il difensore dell'Inter – mi ha già regalato tante soddisfazioni, ma la gioia di un figlio non è paragonabile con nessuna altra.

Perché il neonato si chiama Lorenzo? L'imposizione del nome non è affatto casuale, Ranocchia spiega che c'è una ragione precisa dietro la scelta presa di comune accordo con la consorte.