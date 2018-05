La sconfitta del Liverpool in finale di Champions contro il Real Madrid è accolta con un sorriso dall'Italia per i ‘benefici' che ne trae per il proprio Ranking Uefa sia a livello di Nazione sia di club. Primi riflessi positivi sulla composizione della fasce in occasione del prossimo sorteggio della fase a gironi della Coppa che avverrà a fine agosto: la Roma, attualmente inserita nella terza urna, può accedere alla seconda in caso di mancata qualificazione di Basilea oppure Benfica. Quanto alle altre italiane, le posizioni sono già note: Juventus in prima fascia, Napoli in seconda, Inter in quarta (la peggiore, rischia un girone di ferro).

A dominare la classifica stagionale per Paese è sempre la Spagna (106.998, la somma dei punti che determina il coefficiente), forte in questi ultimi anni dei trofei conquistati da Real, Barcellona e Atletico. Sul secondo gradino del podio c'è l'Inghilterra (79.605) mentre l'Italia è terza (76.249). A chiudere le prime quattro posizioni – quelle che, in base al nuovo regolamento della Uefa, consentono di portare direttamente alla fase a gironi di Champions ben 4 squadre – c'è la Germania (71.427) reduce da un'annata disastrosa quanto a punti raccolti per il coefficiente (appena 9.857).

in foto: Il Ranking Uefa per Nazioni al termine della stagione 2017/2018

Come cambia il Ranking Uefa nella prossima stagione. Dall'inizio della prossima stagione, però, qualcosa cambierà e consentirà all'Italia di accorciare ulteriormente le distanze dalla seconda posizione. Come ogni 5 anni ci sarà il taglio di una delle annate del Ranking, in questo caso dell'edizione 2013/2014: al netto dei punti defalcati, l'Italia (62.083) si ritroverà a ridosso dell’Inghilterra (62.820) mentre la Germania (sempre al quarto posto, 56.713) dovrà guardarsi dalla concorrenza della Francia (47.915) che – grazie al ricalcolo dei coefficienti – accorcerà le distanze dalla zona privilegiata per la Champions.

in foto: Il Ranking Uefa per Nazioni a partire dalla stagione 2018/2019

Qual è l'esito del Ranking Uefa stagionale per club? Tre stagioni da assoluto protagonista con altrettante vittorie della Champions fanno del Real Madrid una corazzata che ha chiuso la stagione a quota 162 punti. Alle spalle dei blancos c'è l'Atletico – a testimonianza di come la capitale iberica abbia messo il cappello sul calcio continentale – a quota 140, seguito da Bayern Monaco (3°, 135) e Barcellona (4°, 132). Immediatamente a ridosso delle big c'è la Juventus (5° posto, 126), prima delle italiane mentre il Napoli è 16° a quota 78 punti e a pari merito con lo Zenit. La Roma (21° posto, 64) riesce a tenere a distanza il Liverpool grazie anche al cammino straordinario che in questa stagione l'ha portata in semifinale, poi persa nel doppio confronto proprio coi Reds.

Quanto alle altre italiane che prenderanno parte alle Coppe: l'Inter è 82sima con 16 punti, la Lazio 36sima a quota 41, il Milan 53simo con 28 punti (ma sui rossoneri incombe la scure della Uefa che potrebbe decidere di escluderli per questioni di fairplay finanziario), l'Atalanta è 92sima con 15.249 punti.