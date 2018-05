La finale di Champions League tra il Real Madrid di Zinedine Zidane e il Liverpool di Jurgen Klopp ha visto come spettatore molto interessata la Roma di Eusebio Di Francesco. Con la vittoria delle Merengues a Kiev si è delineata infatti la prima fascia del sorteggio della prossima edizione della competizione per club più prestigiosa del Vecchio Continente, ma non solo. Grazie al successo degli spagnoli infatti i giallorossi vedono aumentare sensibilmente le possibilità di essere inserita nella seconda fascia ed evitare dunque un girone di ferro.

Prima fascia

Complessivamente sono già decisi 26 dei 32 posti disponibili per la fase a gironi della prossima Champions League, mentre i sei rimanenti posti si decideranno attraverso le qualificazioni. Le teste di serie saranno i campioni in carica del trofeo, la vincitrice dell’Europa League e le 6 compagini che hanno vinto il campionato nazionale nei 6 migliori campionati per quel che riguarda il ranking Uefa. Nel dettaglio dunque faranno parte della prima fascia del sorteggio per la fase a gironi della Champions League 2018/19:

Campioni in carica: Real Madrid

Vincente Europa League: Atletico Madrid

Vincente Liga: Barcellona

Vincente Bundesliga: Bayern Monaco

Vincente Premier League: Manchester City

Vincente Serie A: Juventus

Vincente Ligue 1: Paris Saint-Germain

Vincente Russian Prem'er-Liga: Lokomotiv Mosca

Le altre fasce

Per quanto riguarda le altre tre fasce sarà invece il coefficiente Uefa delle altre 24 compagini qualificate a determinarne la fascia di appartenenza. Al momento sicure di finire in seconda fascia il Napoli, il Porto, il Manchester United, il Borussia Dortmund, lo Shakthar Donetsk e il Tottenham, mentre la Roma e i vicecampioni del Liverpool dovranno attendere l’esito delle qualificazioni per sapere in quale fascia saranno collocati dato che sia gli svizzeri del Basilea che i portoghesi del Benfica, che dovranno affrontare i turni preliminari, hanno un coefficiente superiore rispetto ai giallorossi e ai Reds. Per finire in seconda fascia però alla società capitolina basterà che almeno una tra Benfica e Basilea non acceda alla fase a gironi, mentre gli inglesi non finirebbero in terza fascia soltanto qualora entrambe non dovessero superare le qualificazioni. Mentre chi sarà certamente nell’urna numero tre sono Schalke, Lione e Monaco. Quarta fascia certa, invece, per Inter e Hoffenheim. In bilico tra la terza e la quarta fascia Cska Mosca, Valencia, Viktoria Plzen, Club Brugge e Galatasaray.

I coefficienti delle altre squadre già qualificate

Borussia Dortmund 89 punti; Porto 86; Manchester United 82; Shakhtar Donetsk 81; Napoli 78; Tottenham 67; Roma 64; Liverpool 62; Schalke 62; Lyon 59,5; Monaco 57; CSKA Mosca 45; Valencia 36; Viktoria Plzeň 33; Club Brugge 29,5; Galatasaray 29,5; Inter 16; Hoffenheim 4.

Sorteggio e date della fase a gironi

In attesa di conoscere il definitivo componimento delle urne nel sorteggio della fase a gironi che si terrà il 30 agosto 2018 al Grimaldi Forum di Montecarlo, sono già note le date della prossima edizione della Champions League. La fase a gironi si disputerà da settembre a dicembre 2018 mentre il 2019 si aprirà dunque con le gare a eliminazione diretta. Ecco il calendario dei gironi: