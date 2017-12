Campioni del Mondo anche se in patria ci sono più di alcuni problemi: il Real Madrid di Cristiano Ronaldo si conferma tuttavia la prima società nel Ranking Uefa per l'anno 2017. Grazie proprio ai successi nel Mondiale per Club che detiene da due anni a questa parte e che permette ai Blancos di avere dei coefficienti tali da renderla insuperabile. Dietro al Real Madrid, c'è l'eterno Barcellona che precede sul podio il Bayern Monaco. Quinta, e prima delle italiane, la Juventus.

Real davanti a Barça e Bayern.

Il Real Madrid è la squadra che guida il ranking Uefa alla fine dell'anno solare 2017. La formazione due volte campione del mondo negli ultimi due anni vanta un coefficiente di 148.000 e precede il Barcellona (126.000). Terzo il Bayern Monaco (125.000). I campioni d Germania sono una mosca bianca tra tanta Spagna: quarta un'altra spagnola, l'Atletico Madrid (122.000).

Juve prima tra le italiane.

Quinta, e prima delle italiane, la Juventus, a 120.000, alle sue spalle il PSG (109.000) che occupa il sesto posto; poco piu' indietro il Siviglia (108.000), ottavo il Manchester City (97.000). Chiudono la top ten Borussia Dortmund e Benfica, appaiati a 95.000. Per trovare un'altra italiana bisogna arrivare al 16/o posto, occupato dal Napoli con 76.000, mentre la Roma è 25/a (56.000).

in foto: Il Ranking Uefa per club (fonte Uefa)

La Liga, il campionato Top.

Se il Real è la regina dei club il campionato spagnolo guida anche la classifica per nazioni, tenendo conto del coefficiente degli ultimi cinque anni: al primo posto, infatti, c'è la Liga con 98.284, davanti all'Inghilterra (Premier League) con 71.748 e all'Italia (Serie A), con 69.749, che precede la Germania (Bundesliga) con 67.750.

in foto: Italia terza nella classifica del Ranking Uefa

Nazionali, Italia è ottava.

Nella graduatoria solamente di quest'anno, la situazione invece cambia, con la Premier League prima a 12.214, davanti alla Liga (11.000) e alla Serie A (10.833). L'Italia crolla, ma resta comunque nella top ten, a livello di Nazionali: la classifica vede al comando la Germania (40.747), seguita dal Portogallo (38.655) e dal Belgio (38.123). La Spagna e' quarta con 37.311, quinta la Francia (36.617), mentre l'Italia è ottava con 34.426