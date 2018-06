Aspettando i Mondiali, è tempo di bilanci per i top club del calcio europeo. Dopo la finale di Champions, vinta ancora una volta dal Real Madrid sul Liverpool, l'Uefa ha analizzato l'andamento delle squadre italiane prendendo in considerazione il ranking degli ultimi 10 anni. Dal 2008 al 2018, le cose sono cambiate eccome per le compagini che hanno preso parte con più frequenza alle competizioni europee: se inizialmente infatti a dominare erano soprattutto le milanesi, oggi a fare la voce grossa è la Juventus, seguita dal Napoli, ovvero la coppia che nell'ultima annata ha regalato un duello scudetto memorabile

Ranking Uefa 2008-2018, crollo Milan e Inter. Per la Juve miglior piazzamento decennale

Il ranking Uefa dal 2008 al 2018 parla chiaro per le milanesi. Un vero e proprio crollo quello di Milan e Inter: se i rossoneri sono passati dal quinto al 53° posto, i cugini nerazzurri sono affondati dall'11° all'83° posto (peggior piazzamento dell'ultimo decennio). E chissà che il ritorno in Champions della squadra di Spalletti non rappresenti la svolta per la squadra protagonista nel 2010 dello storico triplete. Percorso inverso invece da parte della Juventus che con un balzo è passata dalla 24a posizione di 10 anni fa, alla quinta attuale. Si tratta del miglior piazzamento dell'intero decennio. Lontano ancora il podio composto da Real, Atletico Madrid e Bayern Monaco, con il Barça immediatamente a seguire

Il balzo nel ranking del Napoli, bene anche Roma, Fiorentina e Lazio

A sorridere non è solo la Juventus, ma anche quel Napoli che le ha dato filo da torcere in Serie A con tanto di record di punti. La squadra azzurra si è resa protagonista di un vero e proprio balzo in avanti passando dalla 113a posizione alla 17a, recuperando addirittura 96 posizioni. Dopo una leggera flessione, bene anche la Roma, dal 21esimo al 14esimo posto, e Lazio e Fiorentina che hanno recuperato rispettivamente dal 74esimo al 36esimo e dal 44esimo al 29esimo