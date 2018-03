Un solo punticino contro Argentina e Inghilterra, due risultati che schiantano le ambizioni italiane nel Ranking internazionale FIFA dove la nostra selezione tocca il punto più basso mai raggiunto, la ventesima posizione in classifica. Una radiografia che rispecchia l'attuale situazione italiana che potrà diventare migliore ma solamente attraverso la pazienza, il lavoro e il tempo. E mentre ci lecchiamo le ferite, c'è chi festeggia, come la Tunisia ad esempio, o il Belgio.

Una classifica che vede dunque l'Italia affondare sempre più, con sei posizioni perdute nel giro di un paio di partite. A poco dunque è valso il rigore calciato da Lorenzo Insigne nel finale della sfida di Wembley. E' servito per il morale, per dare un piccolo segnale di ripresa ma nulla più. Nella graduatoria FIFA del Ranking per Nazioni l'Italia è mestamente 20ma.

Crollo azzurro nel Ranking

Sono tate le selezioni che precedono gli azzurri e che focalizzano l'attuale stato del nostro calcio a livello internazionale. Molte delle quali di certo non di livello, come il Perù, la Tunisia, la Croazia o il Messico ma pur sempre meglio piazzate della nostra che dovrà attendere adesso l'autunno per sperare in un rilancio definitivo.

Il Belgio scalza Argentina e Portogallo

Nelle posizioni nobili della classifica la novità più importante è l'inserimento sul podio del Belgio. La nazionale di Mertens scavalca infatti il Portogallo di Cristiano Ronaldo e l'Argentina di Messi mentre le due nazionali leader incontrastate rimangono Germania (sempre al 1° posto) e Brasile (2°) che sono anche le grandi favorite del Mondiale insieme alla Spagna. Nonostante il 6-1 all'Albiceleste, la Roja però è scivolata dal 6° all'8° posto.

Colpo Tunisia, +10 posizioni

Tra le squadre che hanno superato l'Italia c'è ad esempio anche la Tunisia che ha compiuto uno dei salti più evidenti passando dal 23° al 13° posto. Balzo in avanti importante anche per l'Uruguay che sale 5 scalini e si inserisce – sempre davanti all'Italia – al 17° posto.