Pochi giorni prima del Natale, Mediaset ha ufficializzato l’acquisto dei diritti dei Mondiali di Russia 2018. Le reti del Biscione trasmetteranno tutte le 64 partite in chiaro ed hanno beffato la Rai, che per la prima volta da quando esiste la televisione pubblica non trasmetterà i Mondiali. I giornalisti della Rai naturalmente hanno preso malissimo la notizia e hanno indetto uno sciopero.

Il 3 gennaio il match di Coppa Italia tra la Juventus il Torino, con ogni probabilità, andrà in onda senza commento. L’USIGRai ha emesso un comunicato

USIGRai (Unione Sindacale Giornalisti Rai) e CdR Raisport esprimono sconcerto per la mancata assegnazione dei diritti in chiaro dei Mondiali in Russia. Un fatto gravissimo e inaccettabile sia a livello di immagine e sia nei confronti di tutti i cittadini: per questo motivo tutti i giornalisti di RaiSport sono in stato di agitazione e pronti allo sciopero. Il quadro è particolarmente confuso in tema di diritti sportivi e l’annunciato taglio di budget segna un ulteriore impoverimento nello sviluppo della Testata. La prossima chiusa di RaiSport 2, a fronte degli spazi di palinsesto persi sulle reti generaliste, è da considerare inaccettabile.

La Rai e i diritti tv.

Non trasmetterà i Mondiali di Russia la Rai, che molto probabilmente non avrà nemmeno i diritti del Mondiale di Formula 1, sarà appena la seconda volta da quando esiste il campionato. Il direttore generale Mario Orfeo ha invece acquistato i diritti dei Giochi Olimpici invernali, in programma il prossimo febbraio in Corea del Sud. In ballo però c’è la Champions League. Perché i diritti del triennio 2018-2021 sono stati acquistati in esclusiva da Sky, che ha bruciato Mediaset. La Rai dovrebbe acquistare i diritti in chiaro e dovrebbe trasmettere un match per ogni turno di Champions.