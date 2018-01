Mino Raiola riesce a fare affari anche con il trasferimento di giocatori che non sono della sua scuderia. Un portento assoluto, l'agente più chiacchierato del calcio che adesso si appresta ad un infuocato faccia a faccia con la dirigenza del Manchester United dove ha due suoi purosangue: Ibrahimovic e Pogba. E se per lo svedese, al momento, va bene ciò che c'è, ovvero il reintegro in rosa e la disponibilità di Mourinho, per il francese Raiola ha in serbo un rilancio economico non indifferente.

Dopotutto, se arrivasse Alexis Sanchez in rosso, il cileno andrebbe a guadagnare il doppio del centrocampista ex Juve. Un affronto che per Raiola non può essere accettato.

Sanchez in red, affare fatto.

Dai Gunners ai devils.

In Inghilterra, e non solo, sono oramai certi che l'affare sia andato in porto. Mancano gli ultimi dettagli ma Alexis Sanchez sarà un nuovo acquisto dei red devils di Manchester per la gioia di Mourinho che insegue il cileno da un paio di estati. Il rapporto con i Gunners si è logorato nel tempo e adesso anche l'Arsenal sembra aver acconsentito al trasferimento.

Ingaggio da 21 milioni.

Una trattativa importante, sia da un punto di vista tecnico che economico. Sanchez con il suo nuovo club avrebbe infatti stabilito uno stipendio da autentico top player, più di quanto percepisca a Londra sponda Gunners. A Manchester gli garantirebbero un ingaggio da 21 milioni di euro, come nessun altro tra i red devils.

La strategia di Raiola.

Rivalutare Pogba.

Davanti alle ultime notizie attorno al trattamento economico all'attaccante cileno, si è mosso anche Mino Raiola. Non perché Sanchez è della sua scuderia di giocatori ma perché l'agente sta iniziando una propria campagna personale che spingerà lo United a dover ridiscutere il contratto attuale di Paul Pogba, centrocampista francese pagato due estati fa 100 milioni e che oggi è ancora un importante investimento da tutelare.

Da 11 a 20 milioni di ingaggio.

Il Manchester non può permettersi di perdere Pogba o rischiare che la prossima estate vi siano rilanci sul giocatore con il rischio di perderlo. E non è un caso che proprio Raiola abbia deciso in queste ore di sedersi attorno ad un tavolo e parlare di ritocco al rialzo.Oggi Pogba guadagna 11,5 milioni di euro a stagione, la metà di ciò che andrebbe a percepire Sanchez. Una situazione inaccettabile per Raiola che punterà a far percepire al suo assistito almeno 20 milioni.