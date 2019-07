Nei minuti finali dell'amichevole tra Juventus e Tottenham, la prima del pre-campionato dei bianconeri, un ragazzino di 14 anni ha invaso il campo e si è avvicinato furtivo alla panchina dei bianconeri. Il suo obiettivo era incontrare il suo idolo Cristiano Ronaldo. Il piccolo ce l'ha fatta ed è riuscito pure a farsi un selfie con il portoghese, ma poche ore dopo è stato arrestato per l'invasione, in manette anche il papà.

L'invasione di Akhmadi e il selfie con CR7

Un'invasione pacifica all'80° minuto di Juventus-Tottenham, un ragazzino di 14 anni, che di nome fa Akhmadi Yerzhanov, entra in campo si avvicina alla panchina della Juventus, stringe la mano a Sarri e corre verso Cristiano Ronaldo, che lo accoglie con affetto. Il piccolo scherza anche con Bonucci, poi prende il telefono e si fa un selfie memorabile con il cinque volte Pallone d'Oro. Akhmadi ha raccontato che dopo aver fatto una foto e dato la mano a Ronaldo ha anche bevuto un po' d'acqua che gli ha offerto l'attaccante della Juventus. C'è stato anche uno scambio cordiale tra il ragazzino e CR7, invitato in Kazakistan.

Akhmadi arrestato e rilasciato a Singapore

L'invasione non passa inosservata e quando la partita finisce Akhmadi e il papà, come rivelato dal ‘Sun', sono stati arrestati dalla polizia per l'invasione, entrambi sono stati poi rilasciati. La notizia della detenzione è stata confermata dal portavoce del Ministero degli Ester Aibek Smadiyarov: