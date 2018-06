Rafinha è tornato al mittente. Dopo l'esperienza in nerazzurro si ripresenterà al via per la nuova stagione con i colori del club azulgrana. Il Barcellona, infatti, non ha trovato la definitiva intesa con il club di Suning per il riscatto definitivo e così l'Inter perde un centrocampista prezioso e Rafinha l'occasione d'oro per confermarsi ai vertici.

Addio a malincuore – Perché proprio i mesi all'Inter hanno ridato al trequartista maggior entusiasmo e consapevolezza, guadagnando in autostima e di conseguenza in giocate decisive. Perché se oggi l'Inter giocherà nella prossima Champions League molto lo deve anche al contributo dato da questo centrocampista in prestito.

La rinascita con i colori dell'Inter – Un'esperienza positiva che già Rafinha ricorda con nostalgia e rammarico perché non è continuata. Gestione di mercato, possibilità economiche limitate, mancanza di intenti comuni tra i club, perché fosse stata la sua volontà, sarebbe rimasto in nerazzurro ancora a lungo.

Per me l’Inter è stata un’esperienza spettacolare, dopo il lungo infortunio che mi aveva colpito era importante ritornare a giocare il maggior numero possibile di partite. Sono stato accolto benissimo dai miei compagni e, grazie a loro e ai tifosi nerazzurri, ho ritrovato fiducia nel mio modo di giocare a calcio".

Il rammarico finale – Purtroppo, però, le strade si sono interrotte e divise. Questioni di mercato, più grande delle volontà dei singoli (Rafinha e Spalletti in primis che avevano trovato un'intesa sempre più perfetta)