Rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Operazione, stagione finita. L'esito dei controlli medici è stato durissimo per Rafinha che nei prossimi giorni – come si apprende dal comunicato del Barcellona – nei prossimi giorni subirà l'intervento all'articolazione ‘saltata' in occasione della sfida di campionato contro l'Atletico Madrid. Gioia (per le prodezze di Lionel Messi, apparso in forma smagliante) e dolore (per l'ennesimo stop del centrocampista) si mescolano in casa blaugrana e scandiscono il bollettino emanato dallo staff dei catalani.

Non è la prima volta che Rafinha subisce un infortunio abbastanza grave. Gli era successo già nella stagione 2015/2016: anche allora una rottura del crociato lo mise fuorigioco per ben 181 giorni e per 44 gare restò dietro le quinte. Un anno dopo (stagione 2016/2017) il centrocampista brasiliano incappò in un altro lungo stop: 266 giorni, 39 match saltati per un problema al menisco che gli causò maggiori problemi di quanto previsto.

Il mancato riscatto dell'Inter. Decisamente sfortunato il calciatore che sembrava aver finalmente ritrovato la giusta dimensione tattica anche a Barcellona. Lo aveva aiutato il periodo di prestito trascorso a Milano con la maglia dell'Inter. Anzi, in nerazzurro ci sarebbe rimasto volentieri ma quel prestito con diritto di riscatto non riuscì a tramutarsi in acquisto a titolo definitivo per le necessità di bilancio del club e per i paletti imposti dal Fairplay finanziario della Uefa.

Il rientro in blaugrana. Nulla da fare, Rafinha fece ritorno in Spagna cominciò tutto daccapo, guadagnando poco alla volta la fiducia di Valverde: aveva anche segnato in Champions nella sfida proprio contro l'Inter. La sorte, però, gli ha tirato l'ennesimo brutto scherzo nel momento in cui sembrava finalmente in fiducia. E con gennaio alle porte chissà che nella sessione invernale non avrebbe fatto di nuovo i bagagli.