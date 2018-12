Gli scarpini da 1 milione di euro. Non pensate sia un capriccio da straricco oppure la trovata pubblicitaria di uno sponsor. E' la somma che Rafinha del Barcellona dovrà pagare all'Adidas che gli aveva fatto causa perché da qualche mese (a cominciare da luglio scorso) aveva calzato e giocato con scarpette dipinte di nero. Il motivo? Violazione di obblighi contrattuali sui quali sono andate a infrangersi le obiezioni degli avvocati del calciatore: la versione dei legali era che l'accordo con il marchio tedesco scadeva a fine giugno; la tesi che ha prevalso in base all'analisi delle carte è stata un'altra… favorevole alla Casa che è riuscita a dimostrare come nell'intesa ci fosse una clausola che permetteva – al momento della scadenza – di estendere la sponsorizzazione fino a marzo 2023 in forma unilaterale.

Preso visione della documentazione, il tribunale non ha avuto remore nel dare ragione allo sponsor tecnico affermando come "il testo è sufficientemente chiaro, per cui è impossibile invalidarlo o annullarlo". Morale della favola: Rafinha deve pagare la penale e non c'è verso di smentire la tesi dell'Adidas. Una stangata? Sì, anche se al centrocampista brasiliano è andata meglio rispetto alle richieste che l'azienda aveva avanzato in sede dibattimentale: chiedeva un indennizzo di centomila euro al giorno per ogni giorno trascorso dal 1° luglio (quando è iniziata la violazione) fino al pronunciamento della sentenza. Una cifra pazzesca che i giudici del Tribunale hanno però ridimensionato a 10 mila euro al giorno fino a un massimo di 1 milione di euro.

Non è proprio un periodo fortunato per Rafinha, già costretto a stare fuori dai campi per un grave infortunio (rottura del legamento crociato). Quando tornerà? Se ne parlerà nella prossima stagione? E questa volta farà attenzione a quale scarpe indosserà…