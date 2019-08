Rafael Leão è a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Milan. Nelle notizie di mercato dell'ultim'ora c'è l'ufficialità dell'acquisto del giovane attaccante portoghese da parte del club rossonero che, dopo le visite mediche di ieri, ha formalizzato l'operazione attraverso una nota pubblicata sui propri canali ufficiali. Marco Giampaolo, potrà dunque contare su un giocatore molto promettente, per il quale il Milan ha battuto la concorrenza anche dell'Inter

Milan, ufficiale l'acquisto di Rafael Leão

Il Milan attraverso un comunicato ufficiale ha annunciato l'acquisto dal Lille di Rafael Leão. Questa la nota del club, che arriva dopo che il ragazzo portoghese ha superato con successo le visite mediche di ieri: "AC Milan (il Club) comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal LOSC Lille il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rafael Alexandre da Conceiҫão Leão. L'attaccante portoghese approda al Club rossonero a titolo definitivo, sottoscrivendo un contratto quinquennale. Nato ad Almada, in Portogallo, il 10 giugno 1999, Rafael Leão cresce calcisticamente nello Sporting Lisbona, con cui debutta in Prima Squadra nel 2017, vincendo la Taҫa da Liga, la Coppa di Lega portoghese. Nell'estate 2018 passa al Lille, in Francia, dove realizza 8 gol in 26 partite. Ha indossato le maglie di tutte le selezioni giovanili del Portogallo, a partire dall'Under 16 fino all'Under 21, conquistando il titolo di Campione d'Europa nel 2016 con l'Under 17″.

Rafael Leão al Milan, le cifre del colpo di mercato

Per Rafael Leão il Milan si è mosso con decisione sul mercato, superando la concorrenza di numerosi club, in primis dell'Inter che nelle scorse settimane aveva manifestato il suo interesse per il giovane portoghese. Operazione da circa 30 milioni di euro per i rossoneri che hanno inserito anche la cessione al Lille di Tiago Djalo per 5 milioni. Stando alle ultime indiscrezioni sulla trattativa Rafael Leão dovrebbe guadagnare circa 2-2.5 milioni di euro a stagione nella sua avventura nel capoluogo lombardo. Super plusvalenza per il club francese che aveva prelevato il ragazzo a zero dallo Sporting.

Come giocherà Rafael Leão nel Milan

Rafael Alexandre da Conceição Leão potrebbe rivelarsi una pedina molto utile per Giampaolo. Il ragazzo classe 1999 è un attaccante duttile, molto veloce e dotato di un buon dribbling capace di giocare sia come punta centrale, che come esterno sinistro. Nel 4-3-1-2 del tecnico rossonero potrebbe essere utilizzato come seconda punta, anche sfruttando la sua abilità nell'uno contro uno. In Francia è stato paragonato al gabonese Aubameyang