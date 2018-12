Una sconfitta che avrà delle conseguenze pesanti in casa Manchester United. Non perché, per una volta, ha compromesso il cammino della squadra ma perché è l'ennesimo passo falso di una stagione oramai già da cestinare. E Josè Mourinho, che a giugno deve arrivarci portando comunque dei risultati alla proprietà non ci sta: così all'indomani dello scivolone al ‘Mestalla' contro il Valencia è stato annunciato dallo Special One, il ‘ritiro di Natale'.

Per tutti i giocatori del Manchester United non ci sarà la classica confortevole parentesi familiare in cui festeggiare la festività, bensì il ritiro e l'austerità del centro sportivo e i volti, si pensa a questo punto tutt'altro che felici, dei propri compagni. Il 25 dicembre tutta la squadra resterà a disposizione di mister e staff prima e dopo gli appuntamenti del Boxing Day.

La punizione per scarso impegno

Mourinho ha tuonato sia negli spogliatoi sia in conferenza stampa post gara. Non ci sta, lo Special One a continuare a rimediare magre figure sia in Europa che in Inghilterra a causa dello "scarso impegno dei giocatori. Mi aspetto di più da tutti, soprattutto da chi poi si lamenta e mi viene a chiedere perché non gioca da titolare e sta più in panchina di altri".

La sconfitta del ‘Mestalla'

Parole di fuoco verso Lukaku, Pogba e tutti gli altri che nell'ultimo impegno di Champions League hanno rimediato la sconfitta contro il Valencia al ‘Mestalla' per 2-1. La qualificazione, già ottenuta, non è stata messa in pericolo ma il Manchester United ha perso un'occasione d'oro per provare a scalzare la Juventus dalla vetta del girone. Se fosse arrivato il successo esterno del Manchester con la contemporanea sconfitta bianconera a Berna, lo United avrebbe chiuso al primo posto.

In attesa dell'ultimo confronto

L'ennesima riprova, per Mourinho che la squadra non renda come dovrebbe e per questo trascorrerà il periodo di feste in ritiro. In punizione, in attesa di avere una risposta sul campo o affrontare l'ennesimo tentativo di ammutinamento di un gruppo che appare ogni volta sempre più alla deriva.