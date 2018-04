Real Madrid-Juventus ha vissuto (e sta ancora vivendo in queste ore) un ‘terzo tempo' quasi infinito. In altre discipline ciò significherebbe ritrovarsi amici e avversari tutti insieme per brindare e festeggiare al di là di colori, maglie, risultati o errori. Nel calcio è inteso come il momento delle polemiche e delle recriminazioni. Che sono scattate già in campo dopo la decisione di Oliver di fischiare il penalty che ha condannato la Juve e che sono proseguite davanti ai microfoni.

Chiellini, i soldi, il faccia a faccia

Nel mezzo, sembra, ci sia stata una fastidiosa coda polemica anche all'interno del tunnel dove le telecamere non possono entrare e tutto ciò che accade arriva attraverso testimonianze oculari, gole profonde e supposizioni. Fatto sta che sia alcune testate italiane che alcune spagnole confermerebbero un accesso faccia a faccia tra i vari giocatori.

Da una parte si punta il dito soprattutto su Giorgio Chiellini, che già in campo aveva mimato il gesto dei soldi con cui i giocatori del Real Madrid, a suo avviso, avevano utilizzato per corrompere l'arbitro. Il difensore bianconero di rientro dalla partita, nel tunnel per recarsi negli spogliatoi avrebbe rincarato la dose apostrofando ancora i giocatori del Real con le illazioni di ‘corruzione' verso il signor Oliver, il direttore di gara che ha deciso l'esito del match con il rigore su Vazquez.

Perché Sergio Ramos poteva stare nel tunnel

Non ci sono prove concrete ma c'è chi confermerebbe la tensione e il ‘faccia a faccia' dove c'era anche chi non doveva esserci: Sergio Ramos. E su questo punto anche alcuni media spagnoli affermano che il difensore del Real sia sceso all'interno del Bernabeu. Dove non poteva recarsi perché squalificato e quindi inibito nell'arrivare fino al campo.

Lo stesso Sergio Ramos con cui Max Allegri ha avuto un diverbio verbale a distanza e che il Real Madrid avrebbe ammesso di aver fatto passare per arrivare negli spogliatoi. Una zona che – con il regolamento Uefa alla mano – non è vietata ai giocatori squalificati. Gli stessi, infatti, non hanno accesso al campo, non alle zone limitrofe. Quindi il Real non teme alcuna sanzione o provvedimento.