Un'azione pazzesca, da playstation. Un'azione da manuale del calcio, di quelle che ti lasciano a bocca aperta lasciando che la meraviglia prenda anche il sopravvento sull'umiliazione di aver subito 6 gol in una partita sola. Applausi e standing ovation, per Lionel Messi e il Barcellona protagonisti a Siviglia di una delle reti più belle della serata di Coppa del Re. Un contropiede devastante, ricamato sul rettangolo verde con uno, due, tre, quattro tocchi in un fazzoletto di metri all'interno dell'area di rigore, con i difensori andalusi a fare da birilli mentre i funamboli blaugrana esibiscono tecnica e destrezza. Un gioco di gambe, passaggi e abilità acrobatica tali da mandare in bambola gli avversari con il portiere del Siviglia, Juan Soriano, che null'altro ha potuto fare se non chinarsi per prendere la palla in fondo al sacco.

Il mio messaggio è stato frainteso – ha ammesso Messi nel dopo gara -. Il Barcellona non rinuncia a niente e combatteremo su tutti i fronti per vincere tutti i trofei.

Rimonta e ribaltone in Coppa del Re. Il Barcellona sconfitto all'andata (2-0) va in campo con la squadra titolare e schiera ‘la batteria pesante'. L'avvio dei catalani è bruciante, tant'è che dopo una decina di minuti sono già in vantaggio: Promes atterra Messi in area e Coutinho realizza dal dischetto. Passa un quarto d'ora e arriva il raddoppio sull'asse Arthur-Rakitic. La reazione del Siviglia? Cillessen prima devia sul palo un tacco di André Silva poi para un rigore a Banega. Pericolo sventato, da quel momento è Barça show: Coutinho e Sergi Roberto portano a 4 le marcature, Suarez e Messi scacciano via la paura per la rete di Arana (4-1):l'uruguayano conclude in rete su cross di Jordi Alba, nel recupero la Pulce si rende protagonista dell'azione da standing ovation. Chapeau, davanti a un campione come lui.