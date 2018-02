L'ultima della Premier League, il West Bromwich Albion, questa settimana è volata a Barcellona per allenarsi e preparare al meglio il finale di stagione ma il viaggio ha finito per ritorcersi contro soprattutto per quattro giocatori: durante le prime ore della giornata di giovedì, quattro atleti hanno lasciato l'hotel ad ora tarda in cerca di un posto dove cenare nella zona Eixample di Barcellona ma, dopo non aver trovato croato invano, hanno preso un taxi per raggiungere il McDonald's nell'area del Porto Olimpico.

I giocatori dopo aver cenato sono usciti e hanno ritrovato un taxi senza conducente che, presumibilmente, era andato a mangiare un boccone e gli atleti del West Bromwich hanno ben pensato di non aspettarlo e di prendersi la vettura per tornare in hotel. Giovedì si sono recati in stazione di polizia per autodenunciarsi e nella giornata di venerdì il West Brom ha annunciato l'apertura di un dossier disciplinare interno per chiarire ciò che è accaduto.

I quattro giocatori della West Brom si sono scusati.

Il portiere Boaz Myhill, il difensore Jonny Evans e i centrocampisti Gareth Barry e Jake Livermore si sono scusati per quello che è successo e hanno rilasciato una dichiarazione congiunta

Vorremmo scusarci con i nostri colleghi, l'allenatore, il club e, soprattutto, i tifosi per l'incidente che è stato riportato dai media nelle ultime ore. Crediamo che sia importante sapere che siamo i giocatori coinvolti in quello che è accaduto durante il ritiro in Spagna questa settimana dal momento che potremmo coinvolgere i nostri compagni. Ci scusiamo per non aver rispettato il programma del club e siamo consapevoli di aver violato il codice di condotta e la professionalità richiesti da un giocatore del West Bromwich Albion. La società ci ha informato che effettuerà le sue indagini e siamo disposti a collaborare. Detto ciò, vogliamo assicurare ai tifosi che questo incidente non influirà sulla nostra determinazione nel lavoro in questa stagione difficile.

Il rapporto del Mossos d'Esquadra.

Secondo il rapporto del Mossos d'Esquadra (Polizia Autonoma Catalana) non trovando nulla di aperto nella zona dell'Eixample a quell'ora del mattino, sono arrivati in taxi fino al Porto Olimpico, dove hanno finito per cenare in una tavola calda. Alle 5:30 del mattino, quando hanno lasciato il punto ristoro, hanno trovato il taxi senza autista e sono tornati al loro hotel a cinque stelle ma non erano passate più di un paio d'ore quando l'incidente è stato segnalato alla polizia sia dal tassista che dai lavoratori dell'hotel.

West Brom in ‘cattive acque'

I Baggies hanno vinto solo una delle ultime 25 partite di campionato e sono all'ultimo posto in Premier League con 20 punti dopo 27 partite giocate: la squadra di Alan Pardew si trova a sette punti dalla salvezza e la situazione non è propriamente delle migliori.