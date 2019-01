Milan-Napoli atto terzo. Rossoneri e partenopei incrociano le armi per la terza volta in stagione e dopo le due partite di campionato, ecco quella di Coppa Italia, valida per i quarti di finale, in soli 90 minuti, a San Siro. Una sfida rinnovata nel segno della novità, soprattutto in casa milanista dove Gattuso potrebbe finalmente permettere all'ultimo arrivato, il polacco Piatek di esordire dal primo minuto.

Quando e dove vedere Milan-Napoli

La partita tra Milan e Napoli è in programma questa sera alle 20.45 e apre di fatto la tre giorni dedicata alla Coppa Italia. Questa, così come le sfide di mercoledì e di giovedì, verrà trasmessa in esclusiva dai canali Rai, visibile a tutti in chiaro e sui canali online e sulle frequenze radiofoniche dell'azienda di Stato.

Le ultime dai campi

Milan, Gattuso fa esordire Piatek nel 4-3-3

Gattuso dovrebbe aver sciolto anche gli ultimi dubbi: 4-3-3 con in porta Donnarumma, poi Romagnoli e Musacchio al centro della difesa, Ricardo Rodriguez a sinistra e uno tra Calabria e Abate a destra. Il Milan a centrocampo dvorebbe schierare il trio Kessié, Bakayoko, Paquetá. La novità più importante dovrebbe essere rappresentata invece dall’esordio da titolare con la maglia del Milan per Krzysztof Piatek, che sabato era subentrato a Cutrone. Piatek agirà al centro dell’attacco, affiancato con ogni probabilità da Calhanoglu e Suso per il tridente finale

Napoli, riecco Allan e le tante scelte in attacco

In difesa Ancelotti è sicuro di non poter contare su Albiol e Hysaj, non convocati per acciacchi muscolari, così come in avanti non ci sarà Verdi. Al centro della difesa al fianco di Koulibaly ci potrebbe essere Maksimovic, con due tra Mario Rui, Ghoulam e Malcuit a giocarsi il posto. A centrocampo torna Allan e al suo fianco ci sarà un ballottaggio tra Ruiz e Zielinski. In attacco, Ancelotti avrà una scelta ampia anche se non è esclusa la presenza di Ounas.

Le probabili formazioni

Milan (4-3-3): Donnarumma; Calabria (Abate), Romagnoli, Musacchio, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetá; Suso, Piatek, Calhanoglu

Napoli (4-4-2): Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (Mario Rui); Callejon (Ounas), Allan, Ruiz, Insigne; Mertens, Milik

Le quote di Milan-Napoli

Gli ospiti sono favoriti dai pronostici: il segno 2 è dato a 2.26, contro il 3.30 di X e 1. Il vantaggio partenopeo cresce nelle giocate sul passaggio del turno, dove il 2 è offerto a 1.57. Interessanti le puntate sui marcatori di serata: Piatek è dato a 3.25 (7.50 come primo marcatore) la stessa quota di Insigne e Mertens.