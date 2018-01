Il Sassuolo si frega le mani. Il club neroverde può sorridere pensando alla valutazione di calciomercato di Matteo Politano. Una quotazione, quella dell'esterno offensivo, salita e non poco rispetto a quella della scorsa estate. Ne sa qualcosa il Napoli che sfrutterà le prossime ore di trattative, le ultime della sessione invernale, per raggiungere l'accordo per il classe 1993, e convincere Squinzi a cedere uno dei suoi gioielli.

Politano, quotazione di calciomercato triplicata.

Come evidenziato dal Corriere dello Sport, nella scorsa estate il Sassuolo ha rifiutato diverse offerte per il duttile esterno offensivo. Prima il no agli 8 milioni della Fiorentina, e poi ai 12 dello Zenit San Pietroburgo. Una scelta motivata dalla volontà di non privarsi di un calciatore importante per la rosa a disposizione dell'ormai ex allenatore Bucchi sostituito poi dopo i risultati deludenti da Iachini. E oggi la dirigenza neroverde ha detto di no ai 20 milioni messi sul piatto dal Napoli più il prestito di Ounas. La trattativa però prosegue e il Sassuolo potrebbe piazzare un'altra plusvalenza dopo quelle di Vrsaljko, Sansone, Pellegrini e Defrel. E pensare che Politano arrivò al Sassuolo nel 2015 per circa 3 milioni di euro.

Quanto vale realmente Politano

A fare il punto sul reale valore di mercato del calciatore del Sassuolo ci ha pensato la piattaforma digitale Playratings che si occupa di analisi economiche sulla base delle prestazioni dei calciatori. Il 24enne Politano ha un prezzo che si aggira sugli 11 milioni di euro, con un valore di 8.5. In caso di trasferimento al Napoli la quotazione potrebbe diventare di 15,21 milioni, mentre se dovesse trasferirsi alla Juve sarebbe di 11.28.

Le ultime di calciomercato su Politano. Napoli in pole, Juve alla finestra.

Il nome di Politano è caldissimo per il calciomercato del Napoli. L'ultima offerta degli azzurri è di circa 20 milioni cash (bonus compresi). La sensazione è comunque l'operazione sia ancora possibile per gli azzurri intenzionati a tentare un'altra carta nelle ultime ore di trattative. La Juventus intanto resta alla finestra con l'idea di disporre di un'alternativa per l'infortunato Cuadrado (possibile offerta di poco inferiore ai 25 milioni)