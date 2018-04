La Lazio non sorprende più. Simone Inzaghi, che ieri sera ha festeggiato le 100 panchine ufficiali con la squadra capitolina, ha creato questo giocattolo davvero interessante che dallo scorso anno non ha mai smesso di fare ottimi risultati e chi ancora fosse sorpreso vuol dire che non ha fatto caso a come questa squadra è cresciuta lavorando sui suoi errori e inserendo calciatori nuovi con una facilità disarmante. La squadra biancoceleste ha un patron, Claudio Lotito, noto per esser un po' "braccino" nei confronti dei suoi operatori di mercato ma Ighli Tare e la sua troupe riescono sempre a individuare calciatori importanti, a spendere pochissimo e a rivenderli in maniera incredibile. Per trovare riscontro di questa grandissima abilità basta guardare le rose delle ultime due stagioni per capire come buoni calciatori se inseriti in un contesto funzionale possano essere valorizzati e far crescere la loro competitività sul mercato, senza contare i "fenomeni" pagati pochissimi milioni di euro e ora sui taccuini delle big d'Europa.

in foto: Gli acquisti della Lazio stagione 2017/2018. (transfermarkt.it)

La rosa della Lazio 2016/2017 è stata valutata da transfermarkt.it intorno ai 175 milioni di euro mentre quella di quest'anno, con la stagione ancora in corso, tocca i 315 milioni: per capire bene come sta crescendo questa squadra, sia a livello tecnico che di mercato, basti pensare che i biancocelesti in estate hanno perso tre calciatori importanti come Keita, Balde, Lucas Biglia e Wesley Hoedt ma, allo stesso tempo, sono arrivati uomini del calibro di Felipe Caicedo, Lucas Leiva e Martìn Caceres.

in foto: Bilancio campagna acquisti Lazio. (transfermarkt.it)

Dopo aver posto un punto sulla campagna acquisti, tra sessione estiva e gennaio, chiusa con un bilancio di +41,95 milioni di euro, bisogna capire quanto e come sono cresciuti, a livello di mercato, gli uomini che sono rimasti al servizio di Simone Inzaghi: se Thomas Strakosha è passato da 300 mila euro a 20 milioni in difesa abbiamo Stefan de Vrij, sicuro partente visto il mancato rinnovo del contratto, che ha portato il suo valore da 17 a 40 milioni. Dalla mediana si cresce a dismisura: ci sono uomini come Sergej Milinkovci-Savic che da 9 milioni di valore è passato a 70 mentre Marco Parolo si attesta sempre intorno ai 6/6,50. In attacco Ciro Immobile da 10 ora tocca punte di 45 milioni di euro e Luis Alberto, vera rivelazione dell'anno da un valore di 4 milioni ora si attesta intorno ai 22. Numeri che fanno capire come con un mercato oculato e con delle scelte azzeccate (vedi Lucas Leiva e Adam Marusic), nonostante non siano nomi altisonanti e troppo maintream, si può lavorare bene sia a livello di campo che sui tavoli del mercato.