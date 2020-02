Quanto è forte Haaland? Tanto e a 19 anni ha ancora ampi margini di crescita. "Posso migliorare ancora", dice dopo aver mandato ko il Paris Saint-Germain nell'andata degli ottavi di Champions League. Chissà fino dove può arrivare, il futuro è oggi e lui lo sta scrivendo una pagina alla volta a suon di record personali, sovvertendo ogni statistica. Sua la doppietta che ha annullato il pareggio di Neymar e più ancora ha oscurato la stella (poco brillante, almeno in Germania) di Mbappé.

Quanto segna Haaland? Un gol ogni 41 minuti

Ha relegato il talento del francese in un angolo, come? Date un'occhiata alle cifre e avrete la risposta alla domanda: quanto sta segnando? Nel dettaglio Haaland è giunto a quota 10 gol nella massima competizione europea per club (in 7 partite ha agganciato Lewandowski in vetta alla classifica marcatori della Coppa), 11 con la maglia del Borussia Dortmund (in 7 partite) e 39 in stagione (impreziositi da ben 6 triplette), 10 in più delle partite giocate (29). Da quando è in Germania 450 minuti gli sono bastati per andare a bersaglio con straordinaria continuità su tutti i fronti (Bundesliga, Coppa nazionale, Champions) con una media di una rete ogni 41 minuti.

Haaland devastante anche per un altro dato, gol + assist

C'è ancora un altro dato statistico che scandisce i contorni del "fenomeno" Haaland. E fa riferimento alla "combinata" gol + assist. Anche sotto questo aspetto la punta del Borussia non ha eguali al momento in Europa a giudicare dai numeri: 39 le reti realizzate nel complesso in stagione alle quali si sommano gli 8 assist, cifre che lo piazzano in cima alla speciale classifica davanti anche a Mbappé e Lewandowski. Nessuno ha fatto più di lui in Europa.

1. Haaland 47 (39 + 8, Salisburgo e Borussia Dortund)

2. Mbappé 40 (24 + 16, Paris Saint-Germain)

3. Lewandowski 39 (36 + 3, Bayern Monaco)

4. Immobile 35 (29 + 6, Lazio)

5. Werner 35 (25 + 10, Lipsia)

6. Messi 35 (19 + 16, Barcellona)

7. Tadic 35 (14 + 21, Ajax)

8. Pizzi 34 (22 + 12, Benfica)

9. Sancho 33 (16 + 17, Borussia Dortmund)

10. Boadu 32 (19 + 13, Az Alkmaar)