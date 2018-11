E' fuori forma e ha le maniglie dell'amore, quei rotolini di grasso che si accumula sui fianchi se sgarri con la dieta. A chi avanza dubbi sulle sue condizioni e sul peso, Mario Balotelli sceglie un modo molto ironico per comunicare il responso della bilancia. L'attaccante del Nizza, che il ct Mancini di recente ha escluso dalle convocazioni in Azzurro, ha pubblicato su Instagram una storia nella quale si fa beffe di tutti i detrattori che – a suo dire – hanno speculato sulla pancetta e sui chili di troppo che avrebbe preso in questi mesi. A luglio scorso fu il quotidiano francese L'Equipe a rivelare che il calciatore s'era presentato in ritiro con un peso di 100 kg, a testimonianza di quanto si fosse rilassato durante le vacanze lontano dal campo. Lo stesso commissario tecnico sorvolò con una battuta sull'argomento tirato in ballo da chi, in conferenza stampa, gli chiedeva un'opinione sulla punta rossonera.

😯👀🤣 A post shared by Mario Balotelli🇮🇹🗿👨‍👧‍👦 (@mb459) on Nov 13, 2018 at 1:57pm PST

A tutti Mario Balotelli oggi risponde con un messaggio beffardo: scatta una foto al display della bilancia sulla quale è salito e sfrutta un'illusione ottica per prendere in giro i suoi detrattori. "Beh grasso direi proprio di no…", ha scritto il giocatore del Nizza in calce all'immagine che indicava 59.16 kg come peso. In realtà era uno scherzo dell'inquadratura mostrata al contrario… letta nel verso giusto si ha la cifra esatta e la risposta alla domanda "quanto pesa Balotelli?" 91.65 kg. Basterà per mettere a tacere le critiche più severe? Il modo migliore è lasciar parlare il campo cosa che finora all'attaccante non è riuscito nel migliore dei modi, complici squalifiche e problemi fisici. Quanto ha giocato finora? Solo 7 partite per un totale di 546 minuti, nessun gol all'attivo ma 5 cartellini gialli poco lusinghieri.