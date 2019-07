Instagram può rivelarsi una vera e propria miniera d'oro, soprattutto per le celebrità dello sport. Il sito HopperHQ.com a tal proposito ha analizzato i ricavi pubblicitari degli sportivi più famosi del mondo, stilando una speciale classifica di quelli che guadagnano di più per ogni contenuto postato sul popolare social network. A guardare tutti dall'alto c'è sua maestà Cristiano Ronaldo che con una foto pubblicata da Instagram guadagna la bellezza di 975.000 dollari (875.000 euro). A completare il podio dei "paperoni" Neymar e Messi.

Qual è lo sportivo che guadagna di più su Instagram, Cristiano Ronaldo domina davanti a Neymar e Messi

Qual è lo sportivo che guadagna di più con un post su Instagram? Secondo l'analisi del sito HopperHQ.com sui i ricavi pubblicitari delle celebrità nel mondo dello sport, in base a fattori come coinvolgimento medio, frequenza di pubblicazione e numero di followers, il Paperone del social network è Cristiano Ronaldo. Per ogni foto pubblicata sul suo seguitissimo profilo (quasi 173 milioni di followers), CR7 incassa mediamente 975.000 dollari, ovvero circa 876.000 euro). Cifre da capogiro per la stella della Juventus, che domina un podio formato esclusivamente da calciatori, anticipando Neymar (121.414.052 followers e 722.000 dollari guadagnati per ogni post), e il suo principale antagonista Messi (123.498.896 followers e 648.000 dollari guadagnati per ogni post).

Guadagni da Instagram, dominano i calciatori. Nella top ten anche Lebron James e Virat Kohli

Appena fuori dal podio un ex calciatore, vera e propria icona glamour ovvero David Beckham. Lo Spice Boy con un post pubblicato sul suo profilo Instagram da quasi 57 milioni di followers, incassa 357.000 dollari (circa 336.000 euro). A rompere l'egemonia dei protagonisti del calcio è la stella del basket NBA Lebron James con 272.000 dollari guadagnati per ogni post (50.197.750 followers), in una top ten che prosegue con Gareth Bale (40,180,254 followers e 218.000 dollari guadagnati per ogni post) e Zlatan Ibrahimovic (36.836.236 followers e 200.000 dollari guadagnati per ogni post. Al nono posto davanti a Luis Suarez, ecco una sorpresa: Virat Kohli, vera e propria star del cricket indiano che vanta un profilo da 36 milioni di followers con 196.000 dollari guadagnati per ogni post.

Ronda Rousey e Serena Williams, le sportive che guadagnano di più da Instagram

A completare la classifica Conor McGregor, il celebre lottatore irlandese (31.076.924 followers e 169.000 dollari guadagnati per ogni post), capace di precedere la stella del Liverpool Salah 30.408.149 followers e 165.000 dollari guadagnati per ogni post), quella dell'NBA Curry (142.000 dollari) e il pugile Mayweather (124.000 dollari). Le prime donne nella classifica degli sportivi che guadagnano di più con un post su Instagram sono la lottatrice Ronda Rousey (12.481.881 followers e 67.700 dollari guadagnati per ogni post) e la tennista Serena Williams (11.153.966 followers 60.500 dollari guadagnati per ogni post)