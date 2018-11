Quaranta milioni per Edinson Cavani (o addirittura 50, secondo il Psg). Con questa cifra, ha ammesso il giornalista di Rai Sport Ciro Venerato, il Matador potrebbe tornare al Napoli. Resterebbero da ammortizzare i 14,8 milioni a stagione dell'attuale ingaggio che potrebbero essere spalmati con un accordo pluriennale importante (6.5/7 milioni) e bonus incoraggianti. Ma sarebbe un buon affare spendere così tanti soldi per un calciatore 32enne che non è più lo stesso di qualche anno fa? Chi potrebbe comprare Aurelio De Laurentiis con 40 milioni?

L'attacco del Napoli, cosa dice la statistica

Guardando agli expected goals (xG), la statistica avanzata Opta che indica la percentuale di reti che ci si può aspettare da un giocatore o da una squadra in base alla qualità del tiro (in base a parametri come l'angolo di tiro, il tipo di assist, la distanza dalla porta), il Napoli risulta in attivo, ovvero ha segnato più di quanto il modello avrebbe previsto. A suo agio nel 4-4-2 flessibile e dinamico con la coppia leggera composta da Mertens e Insigne, recordman di squadra con 4.6 tiri a partita, il Napoli ha tentato finora 113 conclusioni dall'interno dell'area e 105 da fuori (2.4 di Insigne e 1.3 di Ruiz, i primi nella graduatoria per i tiri dalla distanza).

Come segna Piatek, il polacco del Genoa è sulla lista

Il primo nome che può venire in mente è Krzysztof Piatek, che il presidente Preziosi ha valutato una quarantina di milioni. Il polacco sta vivendo una stagione scandita da 9 gol in 12 presenze, con 4.32 tiri di media a partita. Piatek ha concluso 36 volte dall'interno dell'area e 12 da fuori, ha tentato 30 conclusioni di destra, 17 di testa e solo 2 di sinistro. L'attuale bomber del Grifone ha segnato molto più di quanto prevedibile (0,37 xG di media).

Il polacco potrebbe garantire una maggiore presenza all'interno dell'area quando non c'è Milik rispetto alla coppia di attaccanti leggeri. Occupare l'area potrebbe incrementare il contributo di Fabian Ruiz che ha distribuito in questa stagione 3.2 passaggi chiave per mandare i compagni al tiro: se il Napoli attacca per il 42% da sinistra è merito anche dei suoi inserimenti da mezzala di corsa che sa come trasformare la sua presenza nel semi-spazio per offrire opzioni offensive in più e velocizzare le transizioni.

Ben Yedder, rivelazione a Siviglia

In questo divertissement sostanzialmente fantacalcistico, al Napoli ben si adatterebbe Ben Yedder, rivelazione del Siviglia su cui ci sarebbe anche l'interesse del Milan. Ha tirato 2.3 volte a partita, preferibilmente di destro, si è dimostrato infallibile di sinistro: 4 gol su 5 conclusioni. Valutato 30 milioni dal sito specializzato Transfermarkt, è andato al tiro prevalentemente dall'interno dell'area di rigore e ha distribuito 12 passaggi chiave su azione. In 63 minuti di media a partita, ha creato due grandi occasioni e completato il 54% dei dribbling tentati.

in foto: Il profilo delle conclusioni di Ben Yedder in stagione

Da Maxi Gomez a Borja Iglesias

In Liga, il Napoli potrebbe anche individuare un'alternativa più fisica nell'uruguagio Maxi Gomez (22enne punta del Celta Vigo). Pericoloso particolarmente sui colpi di testa, ha tentato oltre due tiri a partita pericolosissimo sui colpi di testa e segnato il doppio di quanto il modello degli expected goals avrebbe suggerito.

in foto: La scheda di Maxi Gomez (fonte whoscored.com)

Tra i galiziani Gomez ha preso il posto del “Panda” Borja Iglesias, quest'ultimo diventato l'acquisto più costoso nella storia dell'Espanyol. Arrivato per meno di dieci milioni, con una clausola rescissoria di 28, è uno dei primi dieci per tiri a partita nella Liga. Letale nell'area piccola, 4 gol su 5 tiri, ha segnato cinque gol di destro e uno di sinistro e distribuito 17 passaggi chiave. Soprattutto, ha dato una svolta più offensiva al 4-3-3 bilanciato del tecnico Cesc Rubi arrivato dall'Huesca. Una familiarità che potrebbe renderlo un profilo decisamente interessante da integrare nell'attacco azzurro.

in foto: Borja Iglesias a confronto con Insigne e Mertens

Kramaric e Luka Jovic

Ha vent'anni, Luka Jovic, e varrebbe oggi venti milioni. È uno degli attaccanti più efficaci della Bundesliga: con Sebastian Haller forma una coppia gol da 17 reti complessive che sta allargando i sogni e gli orizzonti dell'Eintracht Francoforte. In prestito dal Benfica, non tira praticamente mai da fuori area quest'anno. È un centravanti mancino classico, un uomo d'area che non contribuisce in maniera apprezzabile alla fase difensiva. È vero che il Napoli nelle ultime stagioni si è abituato ad attaccanti mobili, già dai tempi di Cavani e di Higuain, ma l'aggiunta di un profilo mancante potrebbe moltiplicare le opportunità.

Più vicino alle recenti tradizioni azzurre un profilo come Alassane Plea del Borussia Monchengladbach, il cui cartellino oggi è stimato sui 28 milioni. Bomber da 16 gol in 35 partite l'anno scorso in Ligue 1 nel Nizza di Balotelli, di cui è grande amico, ha iniziato da esterno d'attacco ma Claude Puel a Lione l'ha impostato da centravanti. “Mi ha detto: per il tuo stile è questa la posizione ideale” ha spiegato, come riportava a inizio stagione il sito ufficiale della Bundesliga. “Mi ha fatto lavorare moltissimo, mi ha schierato anche quando non giocavo bene. Ora mi diverto molto in questo ruolo, penso che sia la posizione perfetta per me”. Con una media di quattro tiri a partita, e una mobilità che lo porta a cercare spazio anche fuori dall'area, è un elemento che ha tutte le caratteristiche per far bene con un tecnico come Ancelotti.

In Germania ci sarebbe anche Maxi Philipp che Favre ha utilizzato anche sulla fascia nel suo interessante esperimento tattico al Borussia Dortmund. Valutato una ventina di milioni, è chiuso dal tentativo di recupero di Marco Reus. Naturalmente, discorso diverso andrebbe fatto per Paco Alcacer, il re mida dei gialloneri che tira due volte a partita segna un gol ogni 29 minuti giocati. Se si aprisse uno spiraglio, un attaccante così versatile è ovviamente un nome da mettere molto in alto nella lista.

Affari a parametro zero

Da seguire con particolare attenzione anche l'evoluzione di Martial, che non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza a giugno 2019. Mourinho, che a inizio stagione l'ha più volte bacchettato, adesso lo blinda e allontana le pretendenti però lo United è una polveriera e in questa situazione diverse big d'Europa aspettano di capire che decisione prenderà il talento francese, uno di quei giocatori in grado di far salire il livello dell'attacco.

Anche Giroud è in scadenza, come Welbeck e Sturridge. Interessante sarebbe poi la scommessa Mitrovic, uno degli attaccanti con il bilancio maggiormente in attivo fra i gol effettivamente realizzati e quelli attesi secondo l'algoritmo Opta in Premier League. È l'uomo a cui Ranieri affida le speranze di salvare il Fulham, passa per un duro in campo ma fuori ha un carattere più malleabile, è un centravanti fisico, classico che al Newcastle ha faticato ad abituarsi al calcio orizzontale e più fraseggiato di Benitez. Ma in questo Napoli anche lui potrebbe esplodere. Le opzioni, dunque, non mancano di certo.