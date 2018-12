Un gol di Lautaro Martinez ha deciso la partita tra Inter e Napoli. Il Boxing Day si è chiuso con un match tanto atteso ma che alla fine non è stato spettaacolare, ma che ha avuto un finale scoppiettante, meraviglioso per l’Inter, disastroso per il Napoli che dopo l’espulsione di Koulibaly, ha sfiorato il vantaggio prima di perdere. E in pieno recupero è stato espulso Lorenzo Insigne, che adesso rischia una dura squalifica.

Cosa è successo tra Insigne e Keita

Dopo il gol di Lautaro il Napoli ha pochissimo tempo per trovare il gol del pari, serve un’impresa titanica. Insigne si trova a battere un calcio di punizione nella sua metà campo, davanti a lui, diciamo in barriera, c’è Keita, forse vola qualche parola grossa tra i due. L’azione va avanti, ma Insigne non la segue perché inizia a battibeccare con il giocatore senegalese. Keita si avvicina e tocca maliziosamente l’orecchio destro di Insigne, i due vanno allo scontro pochi secondi dopo quando il ‘Magnifico’ prova a scalciare l’ex giocatore della Lazio. L’arbitro Mazzoleni lascia correre ma in realtà attende la fine dell’azione per estrarre il rosso diretto a Insigne che esce dal campo imbufalito.

Quanti turni di squalifica avrà Insigne

Lorenzo Insigne era diffidato, non è stato ammonito ma direttamente espulso. Dunque la diffida resta e quando verrà nuovamente ammonito sarà squalificato per una giornata. Ma adesso quante giornate di squalifica rischia Insigne? Il giudice sportivo esaminerà il referto dell’arbitro che sicuramente scriverà di aver espulso Insigne perché autore di fallo di reazione. Il giocatore del Napoli rischia fino a tre turni di stop. Probabilmente il numero 24 dei partenopei avrà due giornate di squalifica. Quest’idea è avvalorata dalla sanzione subita da Higuain, che fu espulso da Mazzoleni in Milan-Juventus un mese e mezzo fa. Il Pipita disse parole pesanti a Mazzoleni e fu bloccato dai compagni di squadra e pure da CR7.