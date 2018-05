Il campionato di Serie A 2017/2018 è stato ormai consegnato agli archivi. L'ultima giornata ha completato il quadro dei verdetti con l'Inter che ha conquistato la qualificazione alla Champions, Lazio e Milan alla fase a gironi di Europa League (l'Atalanta partirà dai preliminari) e il Crotone retrocesso, come Benevento e Verona. Tempo di bilanci dunque per il nostro campionato e di dati, come quelli relativi ai calci di rigore. Nella prima storica stagione disputata con il VAR, qual è la squadra che ha giovato di più penalty a favore? Ecco la classifica

Serie A 2017/2018, la classifica delle squadre con più rigori a favore

Nella speciale classifica dei rigori a favore a dominare è la Lazio, che nel corso della stagione in Serie A ha avuto a disposizione 11 tentativi dal dischetto. 9 quelli realizzati, con 2 sbagliati per una percentuale di realizzazione dell'81.8%. A seguire 6 squadre a pari merito: con 8 rigori a favore ecco Sassuolo, Juventus, Atalanta, Napoli, Fiorentina e Sampdoria. Se i campioni d'Italia e i neroverdi ne hanno segnati 4, fallendone altrettanti, gli azzurri di Sarri hanno fatto centro in 6 occasioni.

Qual è la squadra che ha avuto meno rigori a favore nella Serie A 2017/2018

Quasi infallibili invece viola e blucerchiati con un solo rigore fallito. Le squadre che possono contare invece sul 100% delle realizzazioni sono Udinese e Hellas Verona con 7 rigori segnati su 7. Per quanto riguarda le altre big invece, 7 i rigori anche per l'Inter che ha sbagliato in una sola occasione, mentre 6 i penalty concessi a Roma e Milan (per i giallorossi media realizzativa del 50%, mentre per i rossoneri, 2 tentativi falliti). Qual è la squadra che ha ricevuto meno rigori a favore? Il Torino con addirittura una sola chance peraltro fallita.

in foto: La classifica dei rigori a favore in Serie A (foto Transfertmarkt)

Rigori contro, 4 alla Juventus e 2 a Napoli e Inter

E per quanto concerne invece la classifica dei rigori contro in Serie A 2017/2018, qual è la squadra che ha visto fischiarsi il maggior numero dei penalty a sfavore? Si tratta del fanalino di coda Benevento con 13 rigore assegnati contro, uno in più di Cagliari e Spal, salvatesi in extremis. Per quanto riguarda le big 4 i tentativi dagli undici metri contro la Juve, uno in più del Milan e due in più di Inter e Napoli. Nerazzurri e azzurri sono quelli che hanno dunque avuto il minor numero di penalty fischiati contro.