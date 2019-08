Quali sono i migliori bomber Under 23 del panorama calcistico internazionale? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il giornalista brasiliano Rafael Reis che ha stilato la classifica dei calciatori Under 23 che hanno messo a referto nella loro giovane carriera il maggior numero di gol. Il tutto prendendo in considerazioni le reti segnate con la maglia della Nazionale maggiore, e nei 20 principali campionati (Inghilterra, Italia, Spagna, Germania, Francia, Portogallo, Russia, Ucraina, Paesi Bassi, Belgio, Turchia, Austria, Brasile, Argentina, Messico, Stati Uniti, Giappone, Cina, Qatar e Emirati Arabi Uniti). In vetta alla classifica c'è una "vecchia" conoscenza del calcio italiano, ovvero Gabigol. Nessuno ha segnato quanto il giocatore di proprietà dell'Inter in prestito al Flamengo.

Gabigol è l'attaccante Under 23 che ha segnato il maggior numero di gol

È lui il re dei giovani bomber, capace di segnare 111 gol. Di questi la maggior parte sono stati realizzati con la casacca del Santos, poi a seguire Flamengo e Brasile. All'attivo per il 23enne anche una rete con la maglia dell'Inter, il club che è ancora proprietario del suo cartellino e con cui si è reso protagonista di un vero e proprio flop. Alle sue spalle il coetaneo del Lione Moussa Dembelé con 104 gol (nel mirino della Juventus, che ha incassato un primo no di mercato del Lione), e Kylian Mbappé che ha segnato già 102 gol a soli 20 anni, è lui il miglior bomber in classifica in termini di precocità.

Nella classifica dei migliori attaccanti Under 23 anche André Silva

Presente in classifica un solo "italiano" ovvero André Silva. L'attaccante portoghese in uscita dal Milan con 84 gol a 23 anni, si trova al 6° posto alle spalle del tedesco del Lipsia Timo Werner a quota 86 gol. Dietro il centravanti che in rossonero non è riuscito a replicare i numeri sfoderati con la casacca del Porto, ecco Dele Alli a segno 80 volte con le maglie di Tottenham e nazionale inglese. A chiudere la top ten dei migliori bomber under 23, come riportato da Sky, Traoré del Lione con 73 gol, Elis della Houston Dynamo con 63 gol e infine Maxi Gomez del Valencia con 62 reti.

La top ten dei migliori bomber Under 23