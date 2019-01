Qual è la squadra che ha la difesa più forte in Europa? Il sito della Uefa ha allargato lo spettro d'osservazione a dieci campionati e non più solo ai maggiori cinque. Non mancano le sorprese, pur con le dovute differenze di valori e la varietà di coefficiente di difficoltà. Allo stato dei fatti la formazione più impenetrabile è in Inghilterra: si tratta del Liverpool capolista in Premier League e protagonista in Champions del duello con il Napoli nella fase a gironi. L'hanno spuntata i Reds per differenza reti mentre agli azzurri è rimasta la consolazione agrodolce dell'onore delle armi contro uno degli avversari candidati alla vittoria del trofeo e semifinalisti della passata edizione.

Quanti gol ha incassato la formazione di Jurgen Klopp? Il dato è interessante e conferma come ad Anfield Road sia legittimo sognare tanto per la conquista del titolo in patria quanto in Europa. Solo 8 in 20 gare di campionato con una media di 0.40 gol a partita. Trend che la lascia in cima alla speciale graduatoria davanti ai turchi del Başakşehir e del Cska Mosca, anche loro a quota 8 reti subite ma in un numero inferiore di gare giocate (17, media di 0.47). In quarta posizione (a pari merito con 9 reti, media di 0.50 gol a match) figurano la Dianmo Kiev e lo Shakhtar.

Il dato è interessante e conferma come ad Anfield Road sia legittimo sognare tanto per la conquista del titolo in patria quanto in Europa. Solo 8 in 20 gare di campionato con una media di 0.40 gol a partita. Trend che la lascia in cima alla speciale graduatoria davanti ai turchi del Başakşehir e del Cska Mosca, anche loro a quota 8 reti subite ma in un numero inferiore di gare giocate (17, media di 0.47). In quarta posizione (a pari merito con 9 reti, media di 0.50 gol a match) figurano la Dianmo Kiev e lo Shakhtar. E le italiane? C'è solo la Juventus con una media di 0.58 gol subiti a gara (11 in 19 incontri giocati in Serie A) meglio del Paris Saint-Germain (anche se di poco), del Porto, del Rostov e anche dell'Atletico Madrid. I colchoneros saranno i prossimi avversari dei bianconeri negli ottavi di Champions e si ritrovano con valori simili alla squadra di Allegri: 12 reti incassati in 17 gare, media di 0.71.