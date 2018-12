Qual è il miglior portiere del mondo? Oliver Kahn, grande gloria del calcio tedesco non ha dubbi sull'estremo difensore più competitivo del panorama internazionale. Si tratta a giudizio dell'ex di Bayern Monaco e Germania, del brasiliano Alisson preferito a quello che è considerato il suo erede, ovvero Manuel Neuer. Sulla recente carriera di quest'ultimo hanno influito i troppi infortuni, che hanno impedito dunque al connazionale di Khan di replicare lo straordinario rendimento del passato.

Qual è il portiere più forte del mondo, Khan preferisce Alisson a Neuer

Oliver Kahn, ex portiere del Bayern Monaco e della Germania capace di vincere praticamente tutto sia a livello di club che con la sua rappresentativa, ai microfoni di DAZN ha parlato dei migliori interpreti del ruolo di estremo difensore del momento. Con grande obiettività il classe 1969 ha "premiato" il brasiliano del Liverpool Alisson, a scapito del suo erede Manuel Neuer: "Al momento direi Alisson. In Russia ha dimostrato di essere un portiere di livello mondiale. Neuer non è riuscito a dimostrare di giocare come faceva prima dell’infortunio. Credo che due cose abbiamo frenato il suo ritmo: l’uscita prematura dal mondiale e l’infortunio".

Perché Neuer non è al livello di Alisson per Kahn

Se Alisson anche al Liverpool si è dimostrato molto competitivo tra i pali (basti pensare alla sua parata decisiva su Milik in Liverpool-Napoli), decisivi per Manuel Neuer a giudizio di Kahn i tanti infortuni al piede: "Non è facile per un portiere dire ‘se capita qualcos'altro al mio piede la mia carriera potrebbe essere finita’. Questi sono aspetti psicologici che giocano un ruolo. Deve ritrovare piena fiducia nel proprio fisico e troverà di nuovo la sua condizione. Per il Bayern, comunque, è assolutamente perfetto e il Bayern ha la qualità per vincere la Champions League"

Per Kahn Psg e Juventus favorite per la vittoria della Champions League

E a proposito di Champions, pur tifando ovviamente per il Bayern, Oliver Kahn vede tra le favorite per la vittoria finale Juventus e Psg. Ecco perché: "Le favorite? Psg e Juventus. I bianconeri sono una squadra molto forte in difesa, con diversi giocatori che ti mettono a disagio nel giocare e hanno Ronaldo, che ha portato prestigio e consapevolezza al club. Dobbiamo menzionare anche il Barcellona, e non penso che il Real Madrid possa vincere ancora Se vincono per la quarta volta di seguito, rimango senza parole. Il Bayern ha dimostrato di poter fare qualsiasi cosa in Champions League, ma ovviamente dipende dal confronto contro il Liverpool".