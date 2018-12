Qual è stato il gol più bello della fase a gironi della Champions League 2018-2019? Niente da fare per gli "italiani" Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi. I bomber di Juventus e Inter sono stati battuti da Ivan Rakitic. Il croato è stato "premiato" dall'Uefa per la splendida rete realizzata in Tottenham-Barcellona, che attraverso i canali social del massimo organo calcistico continentale ha ricevuto più voti di tutti.

in foto: Foto https://twitter.com/ChampionsLeague

Ivan Rakitic vince il premio per il gol più bello della fase a gironi di Champions League

E' di Ivan Rakitic il gol più bello della fase a giorni della Champions League 2018-2019. E' questo il verdetto dell'Uefa, dopo il sondaggio effettuato attraverso i social network. Il centrocampista croato del Barcellona, vice campione del mondo con la Croazia, ha segnato una splendida rete in occasione del match contro il Tottenham. Una conclusione volante, con la sfera che si è insaccata nel sette. E l'Uefa ha celebrato il tutto con poche parole, in italiano: "Bravo Ivan"

Il gol di Rakitic più votato di quelli di Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi

L'Uefa oltre al gol di Rakitic in Tottenham-Barcellona, ha messo in lizza anche altri gol. Oltre a quello di Dembélé, in occasione del match di ritorno tra Barcellona e Tottenham, presente anche due marcature "italiane". Si tratta di quelle di Cristiano Ronaldo e Mauro Icardi in occasione rispettivamente di Juventus-Manchester United e Inter-Tottenham. La rete di CR7, la prima con la maglia bianconera nella massima competizione continentale realizzata con un super tiro al volo su lancio di Leonardo Bonucci. Quella di Maurito, sempre al volo su cross di Asamoah per celebrare al meglio la prima gioia nella massima competizione continentale per guidare una super rimonta contro gli Spurs.