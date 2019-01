Qual è il calciatore che ha vinto il maggior numero di partite nel 2018? In cima alla classifica dei giocatori che hanno esultato più volte nell'anno solare, c'è Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus e della nazionale francese che può dunque consegnare agli archivi un'annata letteralmente memorabile. E' stato lo stesso classe 1987 a celebrare il risultato con orgoglio su Instagram, sottolinenando l'importanza del duro lavoro in allenamento.

in foto: https://www.instagram.com/blaisematuidiofficiel/

Qual è il giocatore che ha vinto più partite nel 2018, si tratta di Blaise Matuidi

E' dunque Blaise Matuidi il calciatore che nel 2018 ha collezionato il maggior numero di vittorie. Il centrocampista con la maglia della Juventus e della nazionale ha ottenuto la bellezza di 48 successi, anticipando così in questa speciale classifica il connazionale Antoine Griezmann fermatosi a 45, a pari punti con Angel Di Maria del Paris Saint Germain (e Argentina). A chiudere la top five a quota 44 la coppia Firmino-Rakitic rispettivamente di Liverpool e Barcellona.

Blaise Matuidi festeggia il risultato su Instagram

A celebrare il successo è stato lo stesso centrocampista francese che in una delle sue Instagram stories ha postato la classifica dei giocatori con il maggior numero di partite vinte nel 2018. Il tutto con sullo sfondo uno scatto post vittoria dei Mondiali con una frase d'accompagnamento che non ha bisogno di spiegazioni: "La ricompensa del duro lavoro, con la speranza di riuscirci di nuovo nel 2019".

Un'annata da incorniciare per Matuidi

Matuidi chiude con questo premio virtuale un 2018 strepitoso. Un'annata splendida per il centrocampista che oltre ad integrarsi alla perfezione nella Juventus di Allegri vincendo scudetto e Coppa Italia, ha messo in bacheca anche la Coppa del Mondo con la sua Francia. Pochi giorni fa, ecco il premio alla carriera ricevuto in occasione dei Globe Soccer Awards di Dubai. E la voglia è quella di fare ancora meglio nel 2019.