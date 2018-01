Fabio Quagliarella è il grande protagonista della seconda giornata di ritorno della Serie A. L’attaccante campano con una tripletta ha regalato il successo alla Sampdoria sulla Fiorentina, è salito a quota 15 gol in campionato e ha raggiunto il record personale in Serie A. Hanno vinto in modo rotondo Crotone e Bologna. Non vanno oltre il pari il Torino e l’Udinese.

Cori e striscioni per Verdi.

Il grande protagonista di Bologna-Benevento è Simone Verdi. Il giocatore rossoblu viene osannato dai suoi tifosi, il no al Napoli non era scontato ed è stato apprezzatissimo. Tanti cori e tanti striscioni per Verdi, che ha indossato la fascia di capitano. Sul campo Verdi è stato protagonista, il Bologna ha giocato meglio e ha assediato il Benevento, che si è difeso bene e ha resistito fino al 36’ quando ha segnato Mattia Destro, anche lui rivitalizzato dall’ambiente di Bologna. Nella ripresa il Benevento ha la chance di pareggiare un paio di volte non la coglie e finisce per subire anche i gol di De Maio e Dzemaili.

Il record di Quagliarella.

La Sampdoria si riscatta dopo il k.o. con il Benevento batte 3-1 la Fiorentina e si conferma al sesto posto. Il protagonista assoluto dell’incontro è Fabio Quagliarella. L’attaccante che tra pochi giorni compirà trentacinque anni ha realizzato una tripletta, un gol nel primo tempo e due nel secondo.

Quagliarella sale così a 15 gol in campionato, meglio di lui hanno fatto solo Immobile e Icardi, ed ha ottenuto il proprio record di gol in una singola stagione di Serie A. Di Sanchez il gol della bandiera dei viola.

Lazio 3a, ma Immobile è ko.

Bella partita all’Olimpico dove la Lazio ha avuto la meglio su un ottimo Chievo che è stato piegato soprattutto dalle grandi individualità di Simone Inzaghi. Luis Alberto sblocca il match, Pucciarelli pareggia un minuto dopo. Milinkovic-Savic con un tiro splendido non lascia scampo a Sorrentino e firma il 2-1 nel finale del primo tempo. Immobile lascia il campo per un problema muscolare, ma anche senza di lui la Lazio continua a segnare con Milinkovic-Savic, Bastos e Nani. Finisce 5-1, per il Chievo la sconfitta è pesantissima.

Colpo del Crotone, pareggiano Torino e Udinese.

Vince in modo fantastico il Crotone in casa del Verona. Zenga conquista tre punti importanti e ora è quart’ultimo. Barberis apre le danze con una punizione fantastica, nella ripresa sale in cattedra Ricci che prima regala un assist splendido a Stoian, poi segna un gol meraviglioso.

Finiscono 1-1 Sassuolo-Torino, gol di Obi e Berardi (che non segnava da tre mesi e mezzo) e Udinese-Spal (gol di Samir e Floccari). Mazzarri e Oddo restano ai margini dell’Europa League, mentre Spal e Sassuolo conquistano un punto importante.