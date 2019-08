Fabio Quagliarella rientra tra i 10 candidati al FIFA Puskas Award per la stagione 2018/2019, ovvero il premio che viene assegnato all'autore del miglior gol stagionale. Il sempreverde bomber della Sampdoria è stato selezionato per l'eccezionale rete di tacco segnata nel match contro il Napoli del 2 settembre 2018. Tra i finalisti ci sono anche Leo Messi e Zlatan Ibrahimovic, mentre spicca l'assenza di Cristiano Ronaldo, che con la sua rete allo United si è piazzato invece secondo alle spalle proprio di Messi nella classifica della UEFA per i gol più belli nella stagione appena conclusa.

Quagliarella tra i finalisti del Puskas Award per il premio di gol più bello dell'anno

La FIFA attraverso una nota ufficiale ha pubblicato la lista dei 10 finalisti del premio per il gol più bello della stagione, ovvero il FIFA Puskas Award. A rappresentare l'Italia nella corsa al successore di Mohamed Salah che ha trionfato nella scorsa annata, c'è Fabio Quagliarella. Il bomber di Castellammare di Stabia, capocannoniere dell'ultima Serie A, è stato selezionato per il gol segnato di tacco in Sampdoria-Napoli del 2 settembre 2018. Una prodezza quella di Quagliarella, che contro la sua ex squadra ha realizzato l'ennesimo capolavoro della sua carriera.

Quagliarella sfida Messi e Ibrahimovic, assente Cristiano Ronaldo

Quagliarella dovrà vedersela con "giganti" del calibro di Leo Messi e Zlatan Ibrahimovic. Il primo è in lizza con un gol super segnato a pallonetto in Betis-Barcellona dello scorso marzo, mentre il secondo è stato selezionato per la rete in acrobazia in Toronto Fc-LAGalaxy del settembre 2018. Spicca e non poco l'assenza della stella della Juventus Cristiano Ronaldo che invece è stato scelto dall'Uefa per il gol in Champions allo United (nella classifica del massimo organismo continentale si è piazzato al secondo posto alle spalle di Messi). Per conoscere il nome del vincitore bisognerà aspettare l'esito del sondaggio online sul sito della FIFA entro il 1 settembre 2019. La premiazione avverrà invece il 23 settembre nel corso della serata di gala per i FIFA Award in programma al Teatro la Scala di Milano.

Quali sono i finalisti del FIFA Puskas Award

Questa la lista dei 10 finalisti per il FIFA Puskas Award, in cui sono presenti anche alcune calciatrici: Matheus Cunha (Bayer Leverkusen – RB Leipzig di Bundesliga, del 6 aprile 2019), Zlatan Ibrahimovic (Toronto FC – LA Galaxy di MLS, del 15 settembre 2018), Lionel Messi (Betis-Barcellona di Liga, del 17 marzo 2019), Ajara Nchout (Camerun – Nuova Zelanda di Coppa del mondo femminile, del 20 giugno 2019), Fabio Quagliarella (Sampdoria-Napoli di serie A, del 2 settembre 2018), Juan Fernando Quintero (River Plate – Racing Club di Superliga argentina, del 10 febbraio 2019), Amy Rodriguez (Utah Royals – Sky Blue) del 16 giugno 2019), Billie Simpson (Sion Swifts Ladies – Cliftonville di NIFL Premiership, del 9 agosto 2018), Andros Townsend (Manchester City – Crystal Palace di Premier League, del 22 dicembre 2018), Daniel Zsori (Debrecen – Ferencvaros di Nemzeti Bajnoskag I ungherese, del 16 febbraio 2019).