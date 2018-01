Momento magico per Fabio Quagliarella. Il bomber che sta vivendo una seconda giovinezza con la maglia della Sampdoria, può sorridere anche nella vita privata. Prosegue infatti a gonfie vele la love story con la bella Debora Salvalaggio, la showgirl che ha fatto breccia nel suo cuore. La coppia si sta godendo una vacanza a Dubai, come confermato dalle foto postate dalla Salvalaggio su Instagram

Quagliarella e Debora Salvalaggio in vacanza a Dubai.

E' stata proprio dunque la modella, showgirl e attrice a postare sul suo profilo Instagram ufficiale una foto relativa alla vacanza con l'attaccante della Samp. Quest'ultimo dunque ha approfittato, come moltissimi suoi colleghi, della sosta invernale in Serie A, per prendersi qualche giorno di relax. A Dubai, Quagliarella e la Salvalaggio si sono scattati un selfie nel deserto.

in foto: Quagliarella e Debora Salvalaggio in vacanza a Dubai (foto https://www.instagram.com/deborasalvalaggio/?hl=it)

La love story tra Fabio Quagliarella e Debora Salvalaggio prosegue dunque a gonfie vele. Già nella scorsa estate i due sono stati immortalati a più riprese, prima a Capri e poi alle Baleari dimostrando grande complicità. E a giudicare dallo scatto attuale, tutto va per il meglio per un centravanti che sta vivendo dunque un momento assolutamente positivo che probabilmente ha influito anche sulle sue prestazioni

Momento magico per Quagliarella.

Il bomber della Sampdoria in questa prima parte di stagione ha dimostrato di vivere un momento magico. I numeri collezionati dall'ex di Napoli e Juve parlano chiaro: 12 gol e 5 assist in 20 partite per il classe 1983.

Chi è Debora Salvalaggio.

Debora Salvalaggio, classe 1985 di Latina ha iniziato la sua carriera da modella partecipando a Miss Italia, ottenendo il secondo posto nel 2003. Da lì in poi tante esperienze in tv, compresa quella nelle vesti di valletta di Aldo Biscardi nell’indimenticabile “Processo”. Tantissime le trasmissioni televisive per la bella Debora che ha preso parte anche a diverse fiction, serie tv e film per la tv.