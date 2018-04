Quaranta milioni di euro (più bonus) per i prossimi 3 anni. E' quanto verserà la Qatar Airways nelle casse della Roma di cui sarà main global partner diventando così lo sponsor di maglia ufficiale della formazione giallorossa. Il logo della compagnia aerea – che dal 2013 al 2017 ha legato il proprio marchio ad alcuni dei club più prestigiosi del panorama calcistico internazionale sarà stampato sulla parte anteriore della casacca fino al termine della stagione 2020/2021. Ad ufficializzare il buon esito della transazione è arrivata anche la più classica delle foto con alcuni dei calciatori più rappresentativi a fare da modelli (Nainggolan, Strootman, De Rossi, Dzeko e Florenzi).

in foto: La Roma ufficializza l’accordo con Qatar Airlines (foto Twitter @officialAsRoma)

Siamo lieti di annunciare questa storica partnership tra AS Roma e Qatar Airways, due grandi brand con ambizioni di portata globale – ha dichiarato il presidente giallorosso Pallotta, come si legge nel comunicato della società capitolina –. L'annuncio di oggi è il risultato di un confronto proseguito con Qatar Airways per oltre otto mesi dietro le quinte, grazie a un lavoro guidato dal nostro team commerciale di Londra con il costante supporto di quello di Roma, e arriva in un periodo significativo per la storia del lub, dentro e fuori dal campo. Con l'inizio dei lavori per il nuovo stadio, previsti entro la fine di quest'anno, e il raggiungimento delle semifinali di Champions League per la prima volta dopo 34 anni, i nostri tifosi stanno vivendo un momento particolarmente emozionante. Siamo fieri di portare il nome di Qatar Airways sulla nostra maglia e non vediamo l'ora di lavorare assieme per raggiungere i successi sportivi e commerciali che ci aspettiamo per gli anni a venire.

Qatar Airways rafforza il suo legame con l'Italia. Molto soddisfatto della chiusura dell'operazione anche il group chief executive officer di Qatar Airways, Akbar Al Baker. La compagnia aerea rafforzerà in questo modo il legame con l'Italia certificato dai due voli al giorno verso Roma, Milano, Pisa e Venezia: "Il club giallorosso è tra i più conosciuti al mondo e uno dei più vincenti; la nostra comune ambizione per l'innovazione e l'eccellenza ha reso molto semplice la chiusura di questo accordo. Come compagnia aerea comprendiamo la potenza dello sport nell'unire le persone, questo nuovo rapporto con la Roma non fa altro che rafforzare la nostra convinzione in merito. Non vediamo l'ora di lavorare insieme e di festeggiare con i tifosi giallorossi presenti in tutto il mondo"

Roma con il nuovo sponsor già contro il Liverpool. Entusiasmo dunque alle stelle in casa giallorosso per un accordo davvero prestigioso, alla vigilia della sfida più importante della stagione, ovvero la semifinale d'andata di Champions in casa del Liverpool. E la Roma ad Anfield Road indosserà proprio la casacca con il nuovo sponsor per la prima volta, per quello che sarà un assaggio di quanto accadrà costantemente nelle prossime stagioni.