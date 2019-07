Uno dei nomi illustri coinvolti in questa sessione estiva 2019 di mercato è, certamente, quello di Neymar. Il talentuoso calciatore brasiliano ha fatto capire più volte di voler lasciare il Paris Saint-Germain per tornare al Barcellona ma non ha trovato la soluzione adeguata per tornare in Spagna e le varie soluzioni prospettate, ma mai accertate, sono state sempre respinte dal club transalpino. A proposito di questa situazione si è espresso il compagno di squadra Marco Verratti, che ha speso alcune parole in suo favore e ha mandato un chiaro messaggio alla società francese. Intervistato ai microfoni di RMC, il centrocampista della Nazionale Italiana ha parlato senza mezze misure del futuro del brasiliano:

Quando un giocatore vuole veramente essere ceduto, il club dovrebbe lasciarlo andare, di comune accordo con le condizioni imposte dalla società ovviamente. Ma non puoi trattenere in squadra un giocatore che vuole andarsene.

Verratti: Mi dispiacerebbe vederlo partire

Verratti vorrebbe vedere ancora Neymar con la maglia del PSG e afferma che il calciatore non ha mai parlato con i compagni della sua volontà di andare via: "Certamente mi dispiacerebbe vederlo partire. Non l'ho mai sentito dire che vuole lasciare il club, poi non so cosa ha detto al club. Personalmente preferirei che restasse".

Bartomeu: Neymar? È un giocatore del PSG

Il presidente del Barcellona, Josep Maria Bartomeu, ​è intervenuto ai microfoni di RMC per parlare del possibile ritorno di Neymar in blaugrana. Il giocatore, che è stato accostato anche alla Juventus nei gironi scorsi, ha espresso la volontà di cambiare ma il presidente del club catalano ha posto un certo distacco all'ipotesi di ricongiungimento con il calciatore brasiliano: